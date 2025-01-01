ДокументацияРазделы
Класс CSymbolInfo

Класс CSymbolInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам символа.

Описание

Класс CSymbolInfo обеспечивает доступ к свойствам символа.

Декларация

   class CSymbolInfo : public CObject

Заголовок

   #include <Trade\SymbolInfo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CSymbolInfo

Методы класса по группам

Управление

 

Refresh

Обновляет данные по символу

RefreshRates

Обновляет котировки по символу

Свойства

 

Name

Получает/устанавливает наименование финансового инструмента

Select

Получает/устанавливает флаг символа "Символ в Обзоре Рынка"

IsSynchronized

Проверяет синхронизацию символа с сервером

Объемы

 

Volume

Получает объем последней сделки

VolumeHigh

Получает максимальный объем за день

VolumeLow

Получает минимальный объем за день

Разное

 

Time

Получает время последней котировки

Spread

Получает размер спреда в пунктах

SpreadFloat

Получает признак плавающего спреда

TicksBookDepth

Получает глубину хранения тиков

Уровни

 

StopsLevel

Получает минимальный отступ для ордеров в пунктах

FreezeLevel

Получает дистанцию заморозки торговых операций в пунктах

Цены спроса

 

Bid

Получает текущую цену Bid

BidHigh

Получает максимальную цену Bid за день

BidLow

Получает минимальную цену Bid за день

Цены предложения

 

Ask

Получает текущую цену Ask

AskHigh

Получает максимальную цену Ask за день

AskLow

Получает минимальную цену Ask за день

Цены

 

Last

Получает текущую цену Last

LastHigh

Получает максимальную цену Last за день

LastLow

Получает минимальную цену Last за день

Режимы торговли

 

TradeCalcMode

Получает способ вычисления стоимости контрактов

TradeCalcModeDescription

Получает способ вычисления стоимости контрактов как строку

TradeMode

Получает тип исполнения ордеров

TradeModeDescription

Получает тип исполнения ордеров как строку

TradeExecution

Получает режим заключения сделок

TradeExecutionDescription

Получает режим заключения сделок как строку

Свопы

 

SwapMode

Получает модель расчета свопа

SwapModeDescription

Получает модель расчета свопа как строку

SwapRollover3days

Получает день недели начисления тройного свопа

SwapRollover3daysDescription

Получает день недели начисления тройного свопа как строку

Залоги и флаги

 

MarginInitial

Получает значение начальной маржи

MarginMaintenance

Получает значение поддерживающей маржи

MarginLong

Получает коэффициент взимания маржи по длинным позициям

MarginShort

Получает коэффициент взимания маржи по коротким позициям

MarginLimit

Получает коэффициент взимания маржи по Limit ордерам

MarginStop

Получает коэффициент взимания маржи по Stop ордерам

MarginStopLimit

Получает коэффициент взимания маржи по Stop Limit ордерам

TradeTimeFlags

Получает флаги разрешённых режимов истечения ордера

TradeFillFlags

Получает флаги разрешённых режимов заливки ордера

Квантование

 

Digits

Получает количество знаков после десятичной точки

Point

Получает значение одного пункта

TickValue

Получает стоимость минимального изменения цены

TickValueProfit

Получает рассчитанную стоимость тика для прибыльной позиции

TickValueLoss

Получает рассчитанную стоимость тика для убыточной позиции

TickSize

Получает минимальное изменение цены

Размеры контрактов

 

ContractSize

Получает размер торгового контракта

LotsMin

Получает минимальный объем для заключения сделки

LotsMax

Получает максимальный объем для заключения сделки

LotsStep

Получает минимальный шаг изменения объема для заключения сделки

LotsLimit

Получает максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров на символе

Размеры свопов

 

SwapLong

Получает значение свопа длинной позиции

SwapShort

Получает значение свопа короткой позиции

Текстовые свойства

 

CurrencyBase

Получает наименование базовой валюты символа

CurrencyProfit

Получает наименование валюты прибыли

CurrencyMargin

Получает наименование валюты залога

Bank

Получает наименование источника текущей котировки

Description

Получает строковое описание символа

Path

Получает путь в дереве символов

Свойства символов

 

SessionDeals

Получает количество сделок в текущей сессии

SessionBuyOrders

Получает общее число ордеров на покупку в текущий момент

SessionSellOrders

Получает общее число ордеров на продажу в текущий момент

SessionTurnover

Получает суммарный оборот в текущую сессию

SessionInterest

Получает суммарный объем открытых позиций

SessionBuyOrdersVolume

Получает общий объем ордеров на покупку в текущий момент

SessionSellOrdersVolume

Получает общий объем ордеров на продажу в текущий момент

SessionOpen

Получает цену открытия текущей сессии

SessionClose

Получает цену закрытия текущей сессии

SessionAW

Получает средневзвешенную цену текущей сессии

SessionPriceSettlement

Получает цену поставки на текущую сессию

SessionPriceLimitMin

Получает минимально допустимое значение цены за текущую сессию

SessionPriceLimitMax

Получает максимально допустимое значение цены за текущую сессию

Доступ к функциям API MQL5

 

InfoInteger

Получает значение указанного целочисленного свойства

InfoDouble

Получает значение указанного double-свойства

InfoString

Получить значение указанного текстового свойства

Сервисные функции

 

NormalizePrice

Нормализует цену с учетом свойств символа

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare