Класс CSymbolInfo
Класс CSymbolInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам символа.
Описание
Класс CSymbolInfo обеспечивает доступ к свойствам символа.
Декларация
|
class CSymbolInfo : public CObject
Заголовок
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
Иерархия наследования
CSymbolInfo
Методы класса по группам
|
Управление
|
|
Обновляет данные по символу
|
Обновляет котировки по символу
|
Свойства
|
|
Получает/устанавливает наименование финансового инструмента
|
Получает/устанавливает флаг символа "Символ в Обзоре Рынка"
|
Проверяет синхронизацию символа с сервером
|
Объемы
|
|
Получает объем последней сделки
|
Получает максимальный объем за день
|
Получает минимальный объем за день
|
Разное
|
|
Получает время последней котировки
|
Получает размер спреда в пунктах
|
Получает признак плавающего спреда
|
Получает глубину хранения тиков
|
Уровни
|
|
Получает минимальный отступ для ордеров в пунктах
|
Получает дистанцию заморозки торговых операций в пунктах
|
Цены спроса
|
|
Получает текущую цену Bid
|
Получает максимальную цену Bid за день
|
Получает минимальную цену Bid за день
|
Цены предложения
|
|
Получает текущую цену Ask
|
Получает максимальную цену Ask за день
|
Получает минимальную цену Ask за день
|
Цены
|
|
Получает текущую цену Last
|
Получает максимальную цену Last за день
|
Получает минимальную цену Last за день
|
Режимы торговли
|
|
Получает способ вычисления стоимости контрактов
|
Получает способ вычисления стоимости контрактов как строку
|
Получает тип исполнения ордеров
|
Получает тип исполнения ордеров как строку
|
Получает режим заключения сделок
|
Получает режим заключения сделок как строку
|
Свопы
|
|
Получает модель расчета свопа
|
Получает модель расчета свопа как строку
|
Получает день недели начисления тройного свопа
|
Получает день недели начисления тройного свопа как строку
|
Залоги и флаги
|
|
Получает значение начальной маржи
|
Получает значение поддерживающей маржи
|
Получает коэффициент взимания маржи по длинным позициям
|
Получает коэффициент взимания маржи по коротким позициям
|
Получает коэффициент взимания маржи по Limit ордерам
|
Получает коэффициент взимания маржи по Stop ордерам
|
Получает коэффициент взимания маржи по Stop Limit ордерам
|
Получает флаги разрешённых режимов истечения ордера
|
Получает флаги разрешённых режимов заливки ордера
|
Квантование
|
|
Получает количество знаков после десятичной точки
|
Получает значение одного пункта
|
Получает стоимость минимального изменения цены
|
Получает рассчитанную стоимость тика для прибыльной позиции
|
Получает рассчитанную стоимость тика для убыточной позиции
|
Получает минимальное изменение цены
|
Размеры контрактов
|
|
Получает размер торгового контракта
|
Получает минимальный объем для заключения сделки
|
Получает максимальный объем для заключения сделки
|
Получает минимальный шаг изменения объема для заключения сделки
|
Получает максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров на символе
|
Размеры свопов
|
|
Получает значение свопа длинной позиции
|
Получает значение свопа короткой позиции
|
Текстовые свойства
|
|
Получает наименование базовой валюты символа
|
Получает наименование валюты прибыли
|
Получает наименование валюты залога
|
Получает наименование источника текущей котировки
|
Получает строковое описание символа
|
Получает путь в дереве символов
|
Свойства символов
|
|
Получает количество сделок в текущей сессии
|
Получает общее число ордеров на покупку в текущий момент
|
Получает общее число ордеров на продажу в текущий момент
|
Получает суммарный оборот в текущую сессию
|
Получает суммарный объем открытых позиций
|
Получает общий объем ордеров на покупку в текущий момент
|
Получает общий объем ордеров на продажу в текущий момент
|
Получает цену открытия текущей сессии
|
Получает цену закрытия текущей сессии
|
Получает средневзвешенную цену текущей сессии
|
Получает цену поставки на текущую сессию
|
Получает минимально допустимое значение цены за текущую сессию
|
Получает максимально допустимое значение цены за текущую сессию
|
Доступ к функциям API MQL5
|
|
Получает значение указанного целочисленного свойства
|
Получает значение указанного double-свойства
|
Получить значение указанного текстового свойства
|
Сервисные функции
|
|
Нормализует цену с учетом свойств символа