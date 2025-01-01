- Refresh
CSymbolInfo
CSymbolInfo는 기호 속성에 쉽게 액세스할 수 있는 클래스입니다.
설명
CSymbolInfo 클래스는 기호 속성에 대한 액세스를 제공합니다.
선언
|
class CSymbolInfo : public CObject
제목
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
상속 계층
CSymbolInfo
그룹별 클래스 메서드
|
Controlling
|
|
기호 데이터 새로 고치기
|
기호 대기열 새로 고치기
|
속성
|
|
기호 이름 가져오기/설정하기
|
"Market Watch" 기호 플래그 가져오기/설정하기
|
서버와의 기호 동기화를 확인하기
|
Volumes
|
|
마지막 딜 볼륨 가져오기
|
하루의 최대 볼륨을 가져오기
|
하루의 최소 볼륨을 가져오기
|
Miscellaneous
|
|
마지막 대기열 시간 가져오기
|
스프레드 양(점 단위) 가져오기
|
플로팅(floating) 스프레드의 플래그 가져오기
|
틱 저장 깊이 가져오기
|
Levels
|
|
주문의 최소 들여쓰기(점 단위) 가져오기
|
거래 작업 동결 차이(점 단위) 가져오기
|
입찰가
|
|
현재 입찰가 가져오기
|
하루의 최대 입찰가 가져오기
|
하루의 최소 입찰가 가져오기
|
호가
|
|
현재 호가 가져오기
|
하루의 최대 호가 가져오기
|
하루의 최소 호가 가져오기
|
가격
|
|
현재 마지막 가격 가져오기
|
하루의 최대 마지막 가격 가져오기
|
하루의 최소 마지막 가격 가져오기
|
거래 모드
|
|
계약 비용 계산 모드 가져오기
|
계약 비용 계산 모드를 문자열로 가져오기
|
주문 실행 유형 가져오기
|
문자열로 주문 실행 유형 가져오기
|
거래 실행 모드 가져오기
|
실행 모드를 문자열로 가져오기
|
Swaps
|
|
스왑 계산 모드 가져오기
|
스왑 계산 모드를 문자열로 가져오기
|
삼중 스왑 청구일 가져오기
|
삼중 스왑 청구일을 문자열로 가져오기
|
마진과 플래그
|
|
초기 마진 값 가져오기
|
유지 마진 값 가져오기
|
long 포지션에 대한 마진 청구 비율을 가져오기
|
short 포지션에 대한 마진 청구 비율 가져오기
|
제한 주문에 대한 마진 청구 비율 가져오기
|
중지 주문에 대한 마진 청구 비율 가져오기
|
StopLimit 주문에 대한 마진 청구 비율 가져오기
|
허용된 만료 모드의 플래그 가져오기
|
허용된 채우기 모드의 플래그 가져오기
|
Quantization
|
|
점 뒤의 자릿수 가져오기
|
한 점의 값을 가져오기
|
틱 값 가져오기 (가격 최소 변동)
|
수익성이 높은 포지션에 대해 계산된 틱 가격 가져오기
|
손실 포지션에 대해 계산된 틱 가격 가져오기
|
가격 최소 변동 가져오기
|
컨트랙 크기
|
|
거래 컨트랙 금액 가져오기
|
딜을 종료할 최소 볼륨 가져오기
|
딜을 종료할 최대 볼륨 가져오기
|
딜을 종료할 최소 볼륨 변경 단계 가져오기
|
한 기호에 대해 오픈된 포지션 및 지정가 주문(방향 불감)의 최대 허용 볼륨을 가져오기
|
스왑 크기
|
|
long 포지션 스왑 값 가져오기
|
short 포지션 스왑 값 가져오기
|
텍스트 속성
|
|
기호 기준 통화 이름 가져오기
|
수익 통화 이름 가져오기
|
마진 통화 이름 가져오기
|
현재 대기열 소스 이름 가져오기
|
기호의 문자열 설명 가져오기
|
기호 트리의 경로 가져오기
|
기호 속성
|
|
현재 세션의 딜 수를 가져오기
|
현재 매수 주문 수 가져오기
|
현재 매도 주문 수 가져오기
|
현재 세션의 회전율 서머리 가져오기
|
현재 세션의 미결제 약정의 서머리 가져오기
|
매수 주문의 현재 볼륨 가져오기
|
매도 주문의 현재 볼륨 가져오기
|
현재 세션의 시가 가져오기
|
현재 세션의 종가 가져오기
|
현재 세션의 가중 평균 가격 가져오기
|
현재 새션의 정산 가격 가져오기
|
현재 세션의 최소 가격 가져오기
|
현재 세션의 최대 가격 가져오기
|
MQL5 API 기능에 액세스
|
|
지정된 정수 유형 속성 값 가져오기
|
지정된 double 유형 속성 값 가져오기
|
지정된 string 유형 속성 값 가져오기
|
서비스 기능
|
|
기호 속성을 사용하여 정규화된 가격 값을 반환