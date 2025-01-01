CSymbolInfo

CSymbolInfo는 기호 속성에 쉽게 액세스할 수 있는 클래스입니다.

설명

CSymbolInfo 클래스는 기호 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

선언

class CSymbolInfo : public CObject

제목

#include <Trade\SymbolInfo.mqh>

상속 계층 CObject CSymbolInfo

그룹별 클래스 메서드

Controlling Refresh 기호 데이터 새로 고치기 RefreshRates 기호 대기열 새로 고치기 속성 Name 기호 이름 가져오기/설정하기 Select "Market Watch" 기호 플래그 가져오기/설정하기 IsSynchronized 서버와의 기호 동기화를 확인하기 Volumes Volume 마지막 딜 볼륨 가져오기 VolumeHigh 하루의 최대 볼륨을 가져오기 VolumeLow 하루의 최소 볼륨을 가져오기 Miscellaneous 시간 마지막 대기열 시간 가져오기 Spread 스프레드 양(점 단위) 가져오기 SpreadFloat 플로팅(floating) 스프레드의 플래그 가져오기 TicksBookDepth 틱 저장 깊이 가져오기 Levels StopsLevel 주문의 최소 들여쓰기(점 단위) 가져오기 FreezeLevel 거래 작업 동결 차이(점 단위) 가져오기 입찰가 Bid 현재 입찰가 가져오기 BidHigh 하루의 최대 입찰가 가져오기 BidLow 하루의 최소 입찰가 가져오기 호가 Ask 현재 호가 가져오기 AskHigh 하루의 최대 호가 가져오기 AskLow 하루의 최소 호가 가져오기 가격 Last 현재 마지막 가격 가져오기 LastHigh 하루의 최대 마지막 가격 가져오기 LastLow 하루의 최소 마지막 가격 가져오기 거래 모드 TradeCalcMode 계약 비용 계산 모드 가져오기 TradeCalcModeDescription 계약 비용 계산 모드를 문자열로 가져오기 TradeMode 주문 실행 유형 가져오기 TradeModeDescription 문자열로 주문 실행 유형 가져오기 TradeExecution 거래 실행 모드 가져오기 TradeExecutionDescription 실행 모드를 문자열로 가져오기 Swaps SwapMode 스왑 계산 모드 가져오기 SwapModeDescription 스왑 계산 모드를 문자열로 가져오기 SwapRollover3days 삼중 스왑 청구일 가져오기 SwapRollover3daysDescription 삼중 스왑 청구일을 문자열로 가져오기 마진과 플래그 MarginInitial 초기 마진 값 가져오기 MarginMaintenance 유지 마진 값 가져오기 MarginLong long 포지션에 대한 마진 청구 비율을 가져오기 MarginShort short 포지션에 대한 마진 청구 비율 가져오기 MarginLimit 제한 주문에 대한 마진 청구 비율 가져오기 MarginStop 중지 주문에 대한 마진 청구 비율 가져오기 MarginStopLimit StopLimit 주문에 대한 마진 청구 비율 가져오기 TradeTimeFlags 허용된 만료 모드의 플래그 가져오기 TradeFillFlags 허용된 채우기 모드의 플래그 가져오기 Quantization Digits 점 뒤의 자릿수 가져오기 Point 한 점의 값을 가져오기 TickValue 틱 값 가져오기 (가격 최소 변동) TickValueProfit 수익성이 높은 포지션에 대해 계산된 틱 가격 가져오기 TickValueLoss 손실 포지션에 대해 계산된 틱 가격 가져오기 TickSize 가격 최소 변동 가져오기 컨트랙 크기 ContractSize 거래 컨트랙 금액 가져오기 LotsMin 딜을 종료할 최소 볼륨 가져오기 LotsMax 딜을 종료할 최대 볼륨 가져오기 LotsStep 딜을 종료할 최소 볼륨 변경 단계 가져오기 LotsLimit 한 기호에 대해 오픈된 포지션 및 지정가 주문(방향 불감)의 최대 허용 볼륨을 가져오기 스왑 크기 SwapLong long 포지션 스왑 값 가져오기 SwapShort short 포지션 스왑 값 가져오기 텍스트 속성 CurrencyBase 기호 기준 통화 이름 가져오기 CurrencyProfit 수익 통화 이름 가져오기 CurrencyMargin 마진 통화 이름 가져오기 Bank 현재 대기열 소스 이름 가져오기 설명 기호의 문자열 설명 가져오기 Path 기호 트리의 경로 가져오기 기호 속성 SessionDeals 현재 세션의 딜 수를 가져오기 SessionBuyOrders 현재 매수 주문 수 가져오기 SessionSellOrders 현재 매도 주문 수 가져오기 SessionTurnover 현재 세션의 회전율 서머리 가져오기 SessionInterest 현재 세션의 미결제 약정의 서머리 가져오기 SessionBuyOrdersVolume 매수 주문의 현재 볼륨 가져오기 SessionSellOrdersVolume 매도 주문의 현재 볼륨 가져오기 SessionOpen 현재 세션의 시가 가져오기 SessionClose 현재 세션의 종가 가져오기 SessionAW 현재 세션의 가중 평균 가격 가져오기 SessionPriceSettlement 현재 새션의 정산 가격 가져오기 SessionPriceLimitMin 현재 세션의 최소 가격 가져오기 SessionPriceLimitMax 현재 세션의 최대 가격 가져오기 MQL5 API 기능에 액세스 InfoInteger 지정된 정수 유형 속성 값 가져오기 InfoDouble 지정된 double 유형 속성 값 가져오기 InfoString 지정된 string 유형 속성 값 가져오기 서비스 기능 NormalizePrice 기호 속성을 사용하여 정규화된 가격 값을 반환