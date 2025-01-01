문서화섹션
CSymbolInfo

CSymbolInfo는 기호 속성에 쉽게 액세스할 수 있는 클래스입니다.

설명

CSymbolInfo 클래스는 기호 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

선언

   class CSymbolInfo : public CObject

제목

   #include <Trade\SymbolInfo.mqh>

상속 계층

  CObject

      CSymbolInfo

그룹별 클래스 메서드

Controlling

 

Refresh

기호 데이터 새로 고치기

RefreshRates

기호 대기열 새로 고치기

속성

 

Name

기호 이름 가져오기/설정하기

Select

"Market Watch" 기호 플래그 가져오기/설정하기

IsSynchronized

서버와의 기호 동기화를 확인하기

Volumes

 

Volume

마지막 딜 볼륨 가져오기

VolumeHigh

하루의 최대 볼륨을 가져오기

VolumeLow

하루의 최소 볼륨을 가져오기

Miscellaneous

 

시간

마지막 대기열 시간 가져오기

Spread

스프레드 양(점 단위) 가져오기

SpreadFloat

플로팅(floating) 스프레드의 플래그 가져오기

TicksBookDepth

틱 저장 깊이 가져오기

Levels

 

StopsLevel

주문의 최소 들여쓰기(점 단위) 가져오기

FreezeLevel

거래 작업 동결 차이(점 단위) 가져오기

입찰가

 

Bid

현재 입찰가 가져오기

BidHigh

하루의 최대 입찰가 가져오기

BidLow

하루의 최소 입찰가 가져오기

호가

 

Ask

현재 호가 가져오기

AskHigh

하루의 최대 호가 가져오기

AskLow

하루의 최소 호가 가져오기

가격

 

Last

현재 마지막 가격 가져오기

LastHigh

하루의 최대 마지막 가격 가져오기

LastLow

하루의 최소 마지막 가격 가져오기

거래 모드

 

TradeCalcMode

계약 비용 계산 모드 가져오기

TradeCalcModeDescription

계약 비용 계산 모드를 문자열로 가져오기

TradeMode

주문 실행 유형 가져오기

TradeModeDescription

문자열로 주문 실행 유형 가져오기

TradeExecution

거래 실행 모드 가져오기

TradeExecutionDescription

실행 모드를 문자열로 가져오기

Swaps

 

SwapMode

스왑 계산 모드 가져오기

SwapModeDescription

스왑 계산 모드를 문자열로 가져오기

SwapRollover3days

삼중 스왑 청구일 가져오기

SwapRollover3daysDescription

삼중 스왑 청구일을 문자열로 가져오기

마진과 플래그

 

MarginInitial

초기 마진 값 가져오기

MarginMaintenance

유지 마진 값 가져오기

MarginLong

long 포지션에 대한 마진 청구 비율을 가져오기

MarginShort

short 포지션에 대한 마진 청구 비율 가져오기

MarginLimit

제한 주문에 대한 마진 청구 비율 가져오기

MarginStop

중지 주문에 대한 마진 청구 비율 가져오기

MarginStopLimit

StopLimit 주문에 대한 마진 청구 비율 가져오기

TradeTimeFlags

허용된 만료 모드의 플래그 가져오기

TradeFillFlags

허용된 채우기 모드의 플래그 가져오기

Quantization

 

Digits

점 뒤의 자릿수 가져오기

Point

한 점의 값을 가져오기

TickValue

틱 값 가져오기 (가격 최소 변동)

TickValueProfit

수익성이 높은 포지션에 대해 계산된 틱 가격 가져오기

TickValueLoss

손실 포지션에 대해 계산된 틱 가격 가져오기

TickSize

가격 최소 변동 가져오기

컨트랙 크기

 

ContractSize

거래 컨트랙 금액 가져오기

LotsMin

딜을 종료할 최소 볼륨 가져오기

LotsMax

딜을 종료할 최대 볼륨 가져오기

LotsStep

딜을 종료할 최소 볼륨 변경 단계 가져오기

LotsLimit

한 기호에 대해 오픈된 포지션 및 지정가 주문(방향 불감)의 최대 허용 볼륨을 가져오기

스왑 크기

 

SwapLong

long 포지션 스왑 값 가져오기

SwapShort

short 포지션 스왑 값 가져오기

텍스트 속성

 

CurrencyBase

기호 기준 통화 이름 가져오기

CurrencyProfit

수익 통화 이름 가져오기

CurrencyMargin

마진 통화 이름 가져오기

Bank

현재 대기열 소스 이름 가져오기

설명

기호의 문자열 설명 가져오기

Path

기호 트리의 경로 가져오기

기호 속성

 

SessionDeals

현재 세션의 딜 수를 가져오기

SessionBuyOrders

현재 매수 주문 수 가져오기

SessionSellOrders

현재 매도 주문 수 가져오기

SessionTurnover

현재 세션의 회전율 서머리 가져오기

SessionInterest

현재 세션의 미결제 약정의 서머리 가져오기

SessionBuyOrdersVolume

매수 주문의 현재 볼륨 가져오기

SessionSellOrdersVolume

매도 주문의 현재 볼륨 가져오기

SessionOpen

현재 세션의 시가 가져오기

SessionClose

현재 세션의 종가 가져오기

SessionAW

현재 세션의 가중 평균 가격 가져오기

SessionPriceSettlement

현재 새션의 정산 가격 가져오기

SessionPriceLimitMin

현재 세션의 최소 가격 가져오기

SessionPriceLimitMax

현재 세션의 최대 가격 가져오기

MQL5 API 기능에 액세스

 

InfoInteger

지정된 정수 유형 속성 값 가져오기

InfoDouble

지정된 double 유형 속성 값 가져오기

InfoString

지정된 string 유형 속성 값 가져오기

서비스 기능

 

NormalizePrice

기호 속성을 사용하여 정규화된 가격 값을 반환

클래스 CObject에서 상속된 메서드

