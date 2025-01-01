Classes de Trade

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de trade et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création des programmes personnalisés (Expert Advisors).

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme d'ensemble de données) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Arrays.