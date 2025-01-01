DocumentationSections
Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de trade et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création des programmes personnalisés (Expert Advisors).

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme d'ensemble de données) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Arrays.

Classe/Groupe

Description

CAccountInfo

Classe pour travailler avec les propriétés du compte de trading

CSymbolInfo

Classe pour travailler avec les propriétés des instruments de trading

COrderInfo

Classe pour travailler avec les propriétés des ordres en attente

CHistoryOrderInfo

Classe pour travailler avec les propriétés de l'historique des ordres

CPositionInfo

Classe pour travailler avec les propriétés des positions ouvertes

CDealInfo

Classe pour travailler avec les propriétés de l'historique des deals

CTrade

Classe pour l'exécution des opérations de trading

CTerminalInfo

Classe pour récupérer les propriétés de l'environnement du programme MQL5