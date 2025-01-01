Classes de Trade
Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de trade et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création des programmes personnalisés (Expert Advisors).
La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme d'ensemble de données) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Arrays.
|
Classe/Groupe
|
Description
|
Classe pour travailler avec les propriétés du compte de trading
|
Classe pour travailler avec les propriétés des instruments de trading
|
Classe pour travailler avec les propriétés des ordres en attente
|
Classe pour travailler avec les propriétés de l'historique des ordres
|
Classe pour travailler avec les propriétés des positions ouvertes
|
Classe pour travailler avec les propriétés de l'historique des deals
|
Classe pour l'exécution des opérations de trading
|
Classe pour récupérer les propriétés de l'environnement du programme MQL5