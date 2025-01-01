DokumentationKategorien
Klasse CSymbolInfo

CSymbolInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Symboleigenschaften.

Beschreibung

Die Klasse CSymbolInfo bietet Zugriff auf Symboleigenschaften.

Deklaration

   class CSymbolInfo : public CObject

Kopf

   #include <Trade\SymbolInfo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CSymbolInfo

Gruppen der Klassenmethode

Verwaltung

 

Refresh

Aktualisiert Symboldaten

RefreshRates

Aktualisiert Symbolpreise

Eigenschaften

 

Name

Erhält/setzt den Namen des Finanzinstruments

Select

Erhält/setzt das Flag von "Symbol in Market Watch"

IsSynchronized

Prüft Symbolsynchronisation mit dem Server

Volumes

 

Volume

Erhält das Volumen des letzten Deals

VolumeHigh

Erhält das maximale Volumen pro Tag

VolumeLow

Erhält das minimale Volumen pro Tag

Verschiedenes

 

Time

Erhält die Zeit des letzten Preises

Spread

Erhält die Spreadgröße in Punkten.

SpreadFloat

Erhält das Zeichen von variablen Spread

TicksBookDepth

Erhält die Tiefe der Tick-Historie

Ebenen

 

StopsLevel

Erhält die minimale Distanz für Ordern in Punkten.

FreezeLevel

Erhält die Distanz, wo Handelsoperationen eingefroren werden, in Punkten.

Angebotspreise

 

Bid

Erhält den aktuellen Bid-Preis

BidHigh

Erhält den maximalen Bid-Preis pro Tag.

BidLow

Erhält den minimalen Bid-Preis pro Tag.

Briefpreise

 

Ask

Erhält den aktuellen Ask-Preis

AskHigh

Erhält den maximalen Ask-Preis pro Tag.

AskLow

Erhält den minimalen Ask-Preis pro Tag.

Preise

 

Last

Erhält den aktuellen Last-Preis

LastHigh

Erhält den maximalen Last-Preis pro Tag.

LastLow

Erhält den minimalen Last-Preis pro Tag.

Handelsregime

 

TradeCalcMode

Erhält die Methode für die Berechnung des Auftragswertes

TradeCalcModeDescription

Erhält die Methode für die Berechnung des Auftragswertes als String

TradeMode

Erhält Orderausführungstyp

TradeModeDescription

Erhält Orderausführungstyp als String

TradeExecution

Erhält den Modus von Handelsabschluss

TradeExecutionDescription

Erhält den Modus von Handelsabschluss als String

Swaps

 

SwapMode

Erhält das Modell zur Swap-Berechnung

SwapModeDescription

Erhält das Modell zur Swap-Berechnung als String

SwapRollover3days

Erhält den Wochentag, an dem triple-Swap zugerechnet wird

SwapRollover3daysDescription

Erhält den Wochentag, an dem triple-Swap zugerechnet wird, als String

Margin und Flags

 

MarginInitial

Erhält den Wert der Anfängliche Margin

MarginMaintenance

Erhält den Wert der Haltemargin

MarginLong

Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Long-Positionen

MarginShort

Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Short-Positionen

MarginLimit

Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Limit-Ordern

MarginStop

Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Stop-Ordern

MarginStopLimit

Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Stop-Limit-Ordern

TradeTimeFlags

Erhält die Flags von erlaubten Modi des Order-Ablaufs

TradeFillFlags

Erhält die Flags von erlaubten Modi der Order-Füllung

Quantisierung

 

Digits

Erhält die Anzahl der Dezimalstellen

Point

Erhält den Wert eines Punktes

TickValue

Erhält den Wert der Mindestpreisänderung

TickValueProfit

Erhält den berechneten Wert von Tick für eine profitable Position

TickValueLoss

Erhält den berechneten Wert von Tick für eine Verlustposition

TickSize

Erhält die Mindestpreisänderung

Kontraktgröße

 

ContractSize

Erhält die Größe des Handelskontrakts

LotsMin

Erhält das minimale Volumen für eine Transaktion.

LotsMax

Erhält das maximale Volumen für eine Transaktion.

LotsStep

Erhält den minimalen Schritt der Volumenänderung für eine Transaktion.

LotsLimit

Erhält das maximal erlaubte Gesamtvolumen der offenen Position und Pending-Ordern für Symbol.

Swap-Größe

 

SwapLong

Erhält die Größe der Swap der Long-Position

SwapShort

Erhält die Größe der Swap der Short-Position

Texteigenschaften

 

CurrencyBase

Erhält den Namen der Basiswährung des Symbols

CurrencyProfit

Erhält den Namen der Profit-Währung

CurrencyMargin

Erhält den Namen der Margin-Währung

Bank

Erhält den Namen der Quelle des aktuellen Preises

Description

Erhält die String-Beschreibung des Symbols

Path

Erhält den Pfad im Symbol-Baum

Symboleigenschaften

 

SessionDeals

Erhält die Anzahl der Trades in der aktuellen Sitzung

SessionBuyOrders

Erhält die Gesamtzahl der Kauf-Ordern im Moment

SessionSellOrders

Erhält die Gesamtzahl der Verkauf-Ordern im Moment

SessionTurnover

Erhält den Gesamtumsatz in der aktuellen Sitzung

SessionInterest

Erhält das Gesamtvolumen der offenen Positionen

SessionBuyOrdersVolume

Erhält das Gesamtvolumen der Kauf-Ordern im Moment

SessionSellOrdersVolume

Erhält das Gesamtvolumen der Verkauf-Ordern im Moment

SessionOpen

Erhält den Eröffnungspreis der aktuellen Sitzuntg.

SessionClose

Erhält den Schlusspreis der aktuellen Sitzuntg.

SessionAW

Erhält den gewichteten Durchschnittspreis der aktuellen Sitzung

SessionPriceSettlement

Erhält den Abrechnungspreis für die aktuelle Sitzung

SessionPriceLimitMin

Erhält den minimal zulässigen Preiswert für die aktuelle Sitzung

SessionPriceLimitMax

Erhält den maximal zulässigen Preiswert für die aktuelle Sitzung

Zugriff auf Funktionen API MQL5

 

InfoInteger

Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft

InfoDouble

Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft

InfoString

Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft

Servicefunktionen

 

NormalizePrice

Normalisiert den Preis unter Berücksichtigung der Symboleigenschaften

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare