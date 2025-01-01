Klasse CSymbolInfo

CSymbolInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Symboleigenschaften.

Beschreibung

Die Klasse CSymbolInfo bietet Zugriff auf Symboleigenschaften.

Deklaration

class CSymbolInfo : public CObject

Kopf

#include <Trade\SymbolInfo.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CSymbolInfo

Gruppen der Klassenmethode

Verwaltung Refresh Aktualisiert Symboldaten RefreshRates Aktualisiert Symbolpreise Eigenschaften Name Erhält/setzt den Namen des Finanzinstruments Select Erhält/setzt das Flag von "Symbol in Market Watch" IsSynchronized Prüft Symbolsynchronisation mit dem Server Volumes Volume Erhält das Volumen des letzten Deals VolumeHigh Erhält das maximale Volumen pro Tag VolumeLow Erhält das minimale Volumen pro Tag Verschiedenes Time Erhält die Zeit des letzten Preises Spread Erhält die Spreadgröße in Punkten. SpreadFloat Erhält das Zeichen von variablen Spread TicksBookDepth Erhält die Tiefe der Tick-Historie Ebenen StopsLevel Erhält die minimale Distanz für Ordern in Punkten. FreezeLevel Erhält die Distanz, wo Handelsoperationen eingefroren werden, in Punkten. Angebotspreise Bid Erhält den aktuellen Bid-Preis BidHigh Erhält den maximalen Bid-Preis pro Tag. BidLow Erhält den minimalen Bid-Preis pro Tag. Briefpreise Ask Erhält den aktuellen Ask-Preis AskHigh Erhält den maximalen Ask-Preis pro Tag. AskLow Erhält den minimalen Ask-Preis pro Tag. Preise Last Erhält den aktuellen Last-Preis LastHigh Erhält den maximalen Last-Preis pro Tag. LastLow Erhält den minimalen Last-Preis pro Tag. Handelsregime TradeCalcMode Erhält die Methode für die Berechnung des Auftragswertes TradeCalcModeDescription Erhält die Methode für die Berechnung des Auftragswertes als String TradeMode Erhält Orderausführungstyp TradeModeDescription Erhält Orderausführungstyp als String TradeExecution Erhält den Modus von Handelsabschluss TradeExecutionDescription Erhält den Modus von Handelsabschluss als String Swaps SwapMode Erhält das Modell zur Swap-Berechnung SwapModeDescription Erhält das Modell zur Swap-Berechnung als String SwapRollover3days Erhält den Wochentag, an dem triple-Swap zugerechnet wird SwapRollover3daysDescription Erhält den Wochentag, an dem triple-Swap zugerechnet wird, als String Margin und Flags MarginInitial Erhält den Wert der Anfängliche Margin MarginMaintenance Erhält den Wert der Haltemargin MarginLong Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Long-Positionen MarginShort Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Short-Positionen MarginLimit Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Limit-Ordern MarginStop Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Stop-Ordern MarginStopLimit Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Stop-Limit-Ordern TradeTimeFlags Erhält die Flags von erlaubten Modi des Order-Ablaufs TradeFillFlags Erhält die Flags von erlaubten Modi der Order-Füllung Quantisierung Digits Erhält die Anzahl der Dezimalstellen Point Erhält den Wert eines Punktes TickValue Erhält den Wert der Mindestpreisänderung TickValueProfit Erhält den berechneten Wert von Tick für eine profitable Position TickValueLoss Erhält den berechneten Wert von Tick für eine Verlustposition TickSize Erhält die Mindestpreisänderung Kontraktgröße ContractSize Erhält die Größe des Handelskontrakts LotsMin Erhält das minimale Volumen für eine Transaktion. LotsMax Erhält das maximale Volumen für eine Transaktion. LotsStep Erhält den minimalen Schritt der Volumenänderung für eine Transaktion. LotsLimit Erhält das maximal erlaubte Gesamtvolumen der offenen Position und Pending-Ordern für Symbol. Swap-Größe SwapLong Erhält die Größe der Swap der Long-Position SwapShort Erhält die Größe der Swap der Short-Position Texteigenschaften CurrencyBase Erhält den Namen der Basiswährung des Symbols CurrencyProfit Erhält den Namen der Profit-Währung CurrencyMargin Erhält den Namen der Margin-Währung Bank Erhält den Namen der Quelle des aktuellen Preises Description Erhält die String-Beschreibung des Symbols Path Erhält den Pfad im Symbol-Baum Symboleigenschaften SessionDeals Erhält die Anzahl der Trades in der aktuellen Sitzung SessionBuyOrders Erhält die Gesamtzahl der Kauf-Ordern im Moment SessionSellOrders Erhält die Gesamtzahl der Verkauf-Ordern im Moment SessionTurnover Erhält den Gesamtumsatz in der aktuellen Sitzung SessionInterest Erhält das Gesamtvolumen der offenen Positionen SessionBuyOrdersVolume Erhält das Gesamtvolumen der Kauf-Ordern im Moment SessionSellOrdersVolume Erhält das Gesamtvolumen der Verkauf-Ordern im Moment SessionOpen Erhält den Eröffnungspreis der aktuellen Sitzuntg. SessionClose Erhält den Schlusspreis der aktuellen Sitzuntg. SessionAW Erhält den gewichteten Durchschnittspreis der aktuellen Sitzung SessionPriceSettlement Erhält den Abrechnungspreis für die aktuelle Sitzung SessionPriceLimitMin Erhält den minimal zulässigen Preiswert für die aktuelle Sitzung SessionPriceLimitMax Erhält den maximal zulässigen Preiswert für die aktuelle Sitzung Zugriff auf Funktionen API MQL5 InfoInteger Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft InfoDouble Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft InfoString Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft Servicefunktionen NormalizePrice Normalisiert den Preis unter Berücksichtigung der Symboleigenschaften