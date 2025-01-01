- Refresh
Klasse CSymbolInfo
CSymbolInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Symboleigenschaften.
Beschreibung
Die Klasse CSymbolInfo bietet Zugriff auf Symboleigenschaften.
Deklaration
|
class CSymbolInfo : public CObject
Kopf
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CSymbolInfo
Gruppen der Klassenmethode
|
Verwaltung
|
|
Aktualisiert Symboldaten
|
Aktualisiert Symbolpreise
|
Eigenschaften
|
|
Erhält/setzt den Namen des Finanzinstruments
|
Erhält/setzt das Flag von "Symbol in Market Watch"
|
Prüft Symbolsynchronisation mit dem Server
|
Volumes
|
|
Erhält das Volumen des letzten Deals
|
Erhält das maximale Volumen pro Tag
|
Erhält das minimale Volumen pro Tag
|
Verschiedenes
|
|
Erhält die Zeit des letzten Preises
|
Erhält die Spreadgröße in Punkten.
|
Erhält das Zeichen von variablen Spread
|
Erhält die Tiefe der Tick-Historie
|
Ebenen
|
|
Erhält die minimale Distanz für Ordern in Punkten.
|
Erhält die Distanz, wo Handelsoperationen eingefroren werden, in Punkten.
|
Angebotspreise
|
|
Erhält den aktuellen Bid-Preis
|
Erhält den maximalen Bid-Preis pro Tag.
|
Erhält den minimalen Bid-Preis pro Tag.
|
Briefpreise
|
|
Erhält den aktuellen Ask-Preis
|
Erhält den maximalen Ask-Preis pro Tag.
|
Erhält den minimalen Ask-Preis pro Tag.
|
Preise
|
|
Erhält den aktuellen Last-Preis
|
Erhält den maximalen Last-Preis pro Tag.
|
Erhält den minimalen Last-Preis pro Tag.
|
Handelsregime
|
|
Erhält die Methode für die Berechnung des Auftragswertes
|
Erhält die Methode für die Berechnung des Auftragswertes als String
|
Erhält Orderausführungstyp
|
Erhält Orderausführungstyp als String
|
Erhält den Modus von Handelsabschluss
|
Erhält den Modus von Handelsabschluss als String
|
Swaps
|
|
Erhält das Modell zur Swap-Berechnung
|
Erhält das Modell zur Swap-Berechnung als String
|
Erhält den Wochentag, an dem triple-Swap zugerechnet wird
|
Erhält den Wochentag, an dem triple-Swap zugerechnet wird, als String
|
Margin und Flags
|
|
Erhält den Wert der Anfängliche Margin
|
Erhält den Wert der Haltemargin
|
Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Long-Positionen
|
Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Short-Positionen
|
Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Limit-Ordern
|
Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Stop-Ordern
|
Erhält den Faktor für Margin-Berechnung für Stop-Limit-Ordern
|
Erhält die Flags von erlaubten Modi des Order-Ablaufs
|
Erhält die Flags von erlaubten Modi der Order-Füllung
|
Quantisierung
|
|
Erhält die Anzahl der Dezimalstellen
|
Erhält den Wert eines Punktes
|
Erhält den Wert der Mindestpreisänderung
|
Erhält den berechneten Wert von Tick für eine profitable Position
|
Erhält den berechneten Wert von Tick für eine Verlustposition
|
Erhält die Mindestpreisänderung
|
Kontraktgröße
|
|
Erhält die Größe des Handelskontrakts
|
Erhält das minimale Volumen für eine Transaktion.
|
Erhält das maximale Volumen für eine Transaktion.
|
Erhält den minimalen Schritt der Volumenänderung für eine Transaktion.
|
Erhält das maximal erlaubte Gesamtvolumen der offenen Position und Pending-Ordern für Symbol.
|
Swap-Größe
|
|
Erhält die Größe der Swap der Long-Position
|
Erhält die Größe der Swap der Short-Position
|
Texteigenschaften
|
|
Erhält den Namen der Basiswährung des Symbols
|
Erhält den Namen der Profit-Währung
|
Erhält den Namen der Margin-Währung
|
Erhält den Namen der Quelle des aktuellen Preises
|
Erhält die String-Beschreibung des Symbols
|
Erhält den Pfad im Symbol-Baum
|
Symboleigenschaften
|
|
Erhält die Anzahl der Trades in der aktuellen Sitzung
|
Erhält die Gesamtzahl der Kauf-Ordern im Moment
|
Erhält die Gesamtzahl der Verkauf-Ordern im Moment
|
Erhält den Gesamtumsatz in der aktuellen Sitzung
|
Erhält das Gesamtvolumen der offenen Positionen
|
Erhält das Gesamtvolumen der Kauf-Ordern im Moment
|
Erhält das Gesamtvolumen der Verkauf-Ordern im Moment
|
Erhält den Eröffnungspreis der aktuellen Sitzuntg.
|
Erhält den Schlusspreis der aktuellen Sitzuntg.
|
Erhält den gewichteten Durchschnittspreis der aktuellen Sitzung
|
Erhält den Abrechnungspreis für die aktuelle Sitzung
|
Erhält den minimal zulässigen Preiswert für die aktuelle Sitzung
|
Erhält den maximal zulässigen Preiswert für die aktuelle Sitzung
|
Zugriff auf Funktionen API MQL5
|
|
Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft
|
Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft
|
Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft
|
Servicefunktionen
|
|
Normalisiert den Preis unter Berücksichtigung der Symboleigenschaften