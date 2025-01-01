GeMM
La méthode GeMM (General Matrix Multiply) implémente la multiplication générale de deux matrices. L'opération est définie comme C ← α A B + β C , où les matrices A et B peuvent être éventuellement transposées. Avec une multiplication normale des matrices AB (MatMul), le scalaire alpha est supposé égal à 1 et bêta égal à zéro.
La principale différence entre GeMM et MatMul en termes d'efficacité est que MatMul crée toujours un nouvel objet matrice/vecteur, tandis que GeMM fonctionne avec un objet matrice existant et ne le recrée pas. Par conséquent, lorsque vous utilisez GeMM et pré-allouez de la mémoire pour la matrice correspondante, alors, tout en travaillant avec les mêmes tailles de matrice, il n'y aura pas de réallocation de mémoire. Cela peut être un avantage important de GeMM pour le calcul en masse, par exemple, lors de l'exécution d'optimisations dans un testeur de stratégie ou lors de la formation d'un réseau de neurones.
De la même façon que MatMul, GeMM a également 4 surcharges. Cependant, la sémantique de la quatrième surcharge a été modifiée afin de permettre la multiplication d'un vecteur vertical par un vecteur horizontal.
Dans un objet matrice/vecteur existant, il n'est pas nécessaire de pré-allouer de la mémoire. La mémoire sera allouée et remplie de 0 au premier appel GeMM.
Multiplication d'une matrice par une matrice : matrix C[M][N] = α * ( matrix A[M][K] * matrix B[K][N]) + β * matrix C[M][N]
|
bool matrix::GeMM(
Multiplication d'un vecteur par une matrice : vector C[N] = α * ( vector A[K] * matrix B[K][N]) + β * vector C[N]
|
bool vector::GeMM(
Multiplication d'une matrice par un vecteur : vector C[M] = α * ( matrix A[M][K] * vector B[K] * ) + β * vector C[M]
|
bool vector::GeMM(
Multiplication d'un vecteur par un vecteur : matrix C[M][N] = α * ( vector A[M] * vector B[N] * ) + β * matrix C[M][N]. Cette surcharge renvoie une matrice, contrairement à MatMul où elle renvoie un scalaire.
|
bool matrix::GeMM(
Paramètres
A
[in] Matrice ou vecteur.
B
[in] Matrice ou vecteur.
alpha
[in] Multiplicateur alpha pour le produit AB.
beta
[in] Multiplicateur beta pour la matrice C résultante.
flags
[in] La valeur d'énumération ENUM_GEMM qui détermine si les matrices A, B et C sont transposées.
Valeur de Retour
Renvoie true en cas de succès ou false sinon.
Valeurs de l'énumération pour la méthode GeMM.
|
ID
|
Description
|
TRANSP_A
|
Utilise la matrice transposée A
|
TRANSP_B
|
Utilise la matrice B transposée
|
TRANSP_C
|
Utilise la matrice transposée C
Note
Les matrices et les vecteurs de types float, double et complex peuvent être utilisés comme paramètres A et B. Les variantes de modèle de la méthode GeMM sont les suivantes :
|
bool matrix<T>::GeMM(const matrix<T> &A,const matrix<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);
Fondamentalement, la fonction générale de multiplication matricielle est décrite comme suit :
|
C[m,n] = α *Sum(A[m,k]*B[k,n]) + β*C[m,n]
avec les tailles suivantes : la matrice A est M x K, la matrice B est K x N et la matrice C est M x N.
Les matrices doivent donc être compatibles pour la multiplication, c'est-à-dire que le nombre de colonnes dans la première matrice doit être égal au nombre de lignes dans la deuxième matrice. La multiplication matricielle est non commutative : le résultat de la multiplication de la première matrice par la seconde n'est pas égal au résultat de la multiplication de la seconde matrice par la première dans le cas général.
Exemple :
|
void OnStart()
Voir aussi