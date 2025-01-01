DocumentationSections
Référence MQL5 — Méthodes sur les Matrices et les Vecteurs — Statistiques 

Méthodes statistiques

Méthodes de calcul de statistiques descriptives de matrices et de vecteurs.

Fonction

Action

ArgMax

Renvoie l'indice de la valeur maximale

ArgMin

Renvoie l'indice de la valeur minimale

Max

Renvoie la valeur maximale dans une matrice/vecteur

Min

Renvoie la valeur minimale dans une matrice/vecteur

Ptp

Renvoie la plage de valeurs d'une matrice/vecteur ou de l'axe de matrice donné

Sum

Renvoie la somme des éléments de matrice/vecteur qui peuvent également être exécutés pour l'axe (les axes) donné(s)

Prod

Renvoie le produit des éléments matrice/vecteur qui peut également être effectué pour l'axe donné

CumSum

Renvoie la somme cumulée des éléments de matrice/vecteur, y compris ceux le long de l'axe donné

CumProd

Renvoie le produit cumulé des éléments de matrice/vecteur, y compris ceux le long de l'axe donné

Percentile

Renvoie le centile spécifié des valeurs des éléments matriciels/vectoriels ou des éléments le long de l'axe spécifié

Quantile

Renvoie le quantile spécifié des valeurs des éléments matriciels/vectoriels ou des éléments le long de l'axe spécifié

Median

Calcule la médiane des éléments matrice/vecteur

Mean

Calcule la moyenne arithmétique des valeurs des éléments

Average

Calcule la moyenne pondérée des valeurs de matrice/vecteur

Std

Renvoie l'écart type des valeurs des éléments de matrice/vecteur ou des éléments le long de l'axe donné

Var

Calcule la variance des valeurs des éléments de matrice/vecteur

LinearRegression

Calcule un vecteur/une matrice avec des valeurs de régression linéaire calculées
SVD