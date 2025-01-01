Renvoie l'indice de la valeur maximale

Renvoie l'indice de la valeur minimale

Renvoie la valeur maximale dans une matrice/vecteur

Renvoie la valeur minimale dans une matrice/vecteur

Renvoie la plage de valeurs d'une matrice/vecteur ou de l'axe de matrice donné

Renvoie la somme des éléments de matrice/vecteur qui peuvent également être exécutés pour l'axe (les axes) donné(s)

Renvoie le produit des éléments matrice/vecteur qui peut également être effectué pour l'axe donné

Renvoie la somme cumulée des éléments de matrice/vecteur, y compris ceux le long de l'axe donné

Renvoie le produit cumulé des éléments de matrice/vecteur, y compris ceux le long de l'axe donné

Renvoie le centile spécifié des valeurs des éléments matriciels/vectoriels ou des éléments le long de l'axe spécifié

Renvoie le quantile spécifié des valeurs des éléments matriciels/vectoriels ou des éléments le long de l'axe spécifié

Calcule la médiane des éléments matrice/vecteur

Calcule la moyenne arithmétique des valeurs des éléments

Calcule la moyenne pondérée des valeurs de matrice/vecteur

Renvoie l'écart type des valeurs des éléments de matrice/vecteur ou des éléments le long de l'axe donné

Calcule la variance des valeurs des éléments de matrice/vecteur