Méthodes statistiques
Méthodes de calcul de statistiques descriptives de matrices et de vecteurs.
|
Fonction
|
Action
|
Renvoie l'indice de la valeur maximale
|
Renvoie l'indice de la valeur minimale
|
Renvoie la valeur maximale dans une matrice/vecteur
|
Renvoie la valeur minimale dans une matrice/vecteur
|
Renvoie la plage de valeurs d'une matrice/vecteur ou de l'axe de matrice donné
|
Renvoie la somme des éléments de matrice/vecteur qui peuvent également être exécutés pour l'axe (les axes) donné(s)
|
Renvoie le produit des éléments matrice/vecteur qui peut également être effectué pour l'axe donné
|
Renvoie la somme cumulée des éléments de matrice/vecteur, y compris ceux le long de l'axe donné
|
Renvoie le produit cumulé des éléments de matrice/vecteur, y compris ceux le long de l'axe donné
|
Renvoie le centile spécifié des valeurs des éléments matriciels/vectoriels ou des éléments le long de l'axe spécifié
|
Renvoie le quantile spécifié des valeurs des éléments matriciels/vectoriels ou des éléments le long de l'axe spécifié
|
Calcule la médiane des éléments matrice/vecteur
|
Calcule la moyenne arithmétique des valeurs des éléments
|
Calcule la moyenne pondérée des valeurs de matrice/vecteur
|
Renvoie l'écart type des valeurs des éléments de matrice/vecteur ou des éléments le long de l'axe donné
|
Calcule la variance des valeurs des éléments de matrice/vecteur
|
Calcule un vecteur/une matrice avec des valeurs de régression linéaire calculées