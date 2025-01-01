Flat

Permet d'adresser un élément de matrice via un index au lieu de deux.

bool matrix::Flat(

const ulong index,

const double value

);



double matrix::Flat(

const ulong index,

);



Paramètres

index

[in] Indice plat

value

[in] Valeur à définir par l'indice donné.

Valeur de Retour

Valeur à l'indice donné.

Note

Pour la matrice mat(3,3), on peut accéder comme suit :

lecture : 'x=mat.Flat(4)', qui est équivalent à 'x=mat[1][1]'

écriture : 'mat.Flat(5, 42)', qui est équivalent à 'mat[1][2]=42'

Exemple