- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Flat
Permet d'adresser un élément de matrice via un index au lieu de deux.
|
bool matrix::Flat(
Paramètres
index
[in] Indice plat
value
[in] Valeur à définir par l'indice donné.
Valeur de Retour
Valeur à l'indice donné.
Note
Pour la matrice mat(3,3), on peut accéder comme suit :
- lecture : 'x=mat.Flat(4)', qui est équivalent à 'x=mat[1][1]'
- écriture : 'mat.Flat(5, 42)', qui est équivalent à 'mat[1][2]=42'
Exemple
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};