Référence MQL5 Méthodes sur les Matrices et les Vecteurs Manipulations Flat 

Flat

Permet d'adresser un élément de matrice via un index au lieu de deux.

bool matrix::Flat(
  const ulong   index,     // 
  const double  value      // valeur à définir
   );
 
double matrix::Flat(
  const ulong   index,     // 
   );
 

Paramètres

index

[in]  Indice plat

value

[in]  Valeur à définir par l'indice donné.

Valeur de Retour

Valeur à l'indice donné.

Note

Pour la matrice mat(3,3), on peut accéder comme suit :  

  • lecture : 'x=mat.Flat(4)', qui est équivalent à 'x=mat[1][1]'  
  • écriture : 'mat.Flat(5, 42)', qui est équivalent à 'mat[1][2]=42'

 

Exemple

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
   ulong arg_max=matrix_a.ArgMax();
   Print("max_value=",matrix_a.Flat(arg_max));
   matrix_a.Flat(arg_max,0);
   arg_max=matrix_a.ArgMax();
   Print("max_value=",matrix_a.Flat(arg_max));
 
 
  /*
  matrix_a
  [[10,3,2]
   [1,8,12]
   [6,5,4]
   [7,11,9]]
  max_value=12.0
  max_value=11.0
  */