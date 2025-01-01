Outer
Calcule le produit extérieur de deux matrices ou de deux vecteurs.
matrix matrix::Outer(
Paramètres
b
[in] Matrice.
Valeur de Retour
Matrice.
Note
Le produit extérieur, comme le produit de Kronecker, est également une multiplication matricielle (et vectorielle) par blocs.
Un algorithme simple pour le produit extérieur de deux matrices en MQL5 :
matrix MatrixOuter(const matrix& matrix_a, const matrix& matrix_b)
Exemple en MQL5 :
vector vector_a={0,1,2,3,4,5};
Exemple en Python :
import numpy as np