Outer

Calcule le produit extérieur de deux matrices ou de deux vecteurs.

matrix matrix::Outer(

const matrix& b

);



matrix vector::Outer(

const vector& b

);



Paramètres

b

[in] Matrice.

Valeur de Retour

Matrice.

Note

Le produit extérieur, comme le produit de Kronecker, est également une multiplication matricielle (et vectorielle) par blocs.

Un algorithme simple pour le produit extérieur de deux matrices en MQL5 :

matrix MatrixOuter(const matrix& matrix_a, const matrix& matrix_b)

{

//--- la taille de la matrice résultante dépend des tailles de matrice

ulong rows=matrix_a.Rows()*matrix_a.Cols();

ulong cols=matrix_b.Rows()*matrix_b.Cols();

matrix matrix_c(rows,cols);

ulong cols_a=matrix_a.Cols();

ulong cols_b=matrix_b.Cols();

//---

for(ulong i=0; i<rows; i++)

{

ulong row_a=i/cols_a;

ulong col_a=i%cols_a;

for(ulong j=0; j<cols; j++)

{

ulong row_b=j/cols_b;

ulong col_b=j%cols_b;

matrix_c[i][j]=matrix_a[row_a][col_a] * matrix_b[row_b][col_b];

}

}

//---

return(matrix_c);

}

Exemple en MQL5 :

vector vector_a={0,1,2,3,4,5};

vector vector_b={0,1,2,3,4,5,6};

Print("vector_a.Outer

",vector_a.Outer(vector_b));

Print("vector_a.Kron

",vector_a.Kron(vector_b));



matrix matrix_a={{0,1,2},{3,4,5}};

matrix matrix_b={{0,1,2},{3,4,5},{6,7,8}};

Print("matrix_a.Outer

",matrix_a.Outer(matrix_b));

Print("matrix_a.Kron

",matrix_a.Kron(matrix_b));



/*

vector_a.Outer

[[0,0,0,0,0,0,0]

[0,1,2,3,4,5,6]

[0,2,4,6,8,10,12]

[0,3,6,9,12,15,18]

[0,4,8,12,16,20,24]

[0,5,10,15,20,25,30]]

vector_a.Kron

[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,5,6,0,2,4,6,8,10,12,0,3,6,9,12,15,18,0,4,8,12,16,20,24,0,5,10,15,20,25,30]]

matrix_a.Outer

[[0,0,0,0,0,0,0,0,0]

[0,1,2,3,4,5,6,7,8]

[0,2,4,6,8,10,12,14,16]

[0,3,6,9,12,15,18,21,24]

[0,4,8,12,16,20,24,28,32]

[0,5,10,15,20,25,30,35,40]]

matrix_a.Kron

[[0,0,0,0,1,2,0,2,4]

[0,0,0,3,4,5,6,8,10]

[0,0,0,6,7,8,12,14,16]

[0,3,6,0,4,8,0,5,10]

[9,12,15,12,16,20,15,20,25]

[18,21,24,24,28,32,30,35,40]]

*/

Exemple en Python :