Reshape

Modifie la forme d'une matrice sans modifier ses données.

void Reshape(

const ulong rows,

const ulong cols

);

Paramètres

rows

[in] Nouveau nombre de lignes.

cols

[in] Nouveau nombre de colonnes.

Note

La matrice est traitée sur place. Aucune copie n'est créée. N'importe quelle taille peut être spécifiée, c'est-à-dire rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Lorsque le buffer de la matrice est augmenté, les valeurs supplémentaires sont indéfinies.

Exemple