- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Reshape
Modifie la forme d'une matrice sans modifier ses données.
void Reshape(
Paramètres
rows
[in] Nouveau nombre de lignes.
cols
[in] Nouveau nombre de colonnes.
Note
La matrice est traitée sur place. Aucune copie n'est créée. N'importe quelle taille peut être spécifiée, c'est-à-dire rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Lorsque le buffer de la matrice est augmenté, les valeurs supplémentaires sont indéfinies.
Exemple
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};