Identity
C'est une fonction statique qui crée une matrice identité de la taille spécifiée (pas nécessairement carrée). Une matrice d'identité contient des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. La diagonale principale est constituée des éléments de la matrice ayant des indices de ligne et de colonne égaux, tels que [0,0], [1,1], [2,2] etc. Crée une nouvelle matrice identité.
Il existe également la méthode Identity qui transforme une matrice existante en matrice identité.
static matrix matrix::Identity(
Paramètres
rows
[in] Nombre de lignes (et de colonnes) dans la matrice n x n.
Valeur de Retour
Retourne la matrice identité. La matrice identité est une matrice carrée avec des 1 sur la diagonale principale.
Exemple en MQL5 :
matrix identity=matrix::Identity(3,3);
Exemple en Python :
np.identity(3)