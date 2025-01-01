DocumentationSections
C'est une fonction statique qui crée une matrice identité de la taille spécifiée (pas nécessairement carrée). Une matrice d'identité contient des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. La diagonale principale est constituée des éléments de la matrice ayant des indices de ligne et de colonne égaux, tels que [0,0], [1,1], [2,2] etc. Crée une nouvelle matrice identité.

Il existe également la méthode Identity qui transforme une matrice existante en matrice identité.

static matrix matrix::Identity(
  const ulong  rows,        // nombre de lignes
  const ulong  cols,        // nombre de colonnes 
   );
 
void matrix::Identity();
 

Paramètres

rows

[in]  Nombre de lignes (et de colonnes) dans la matrice n x n.

Valeur de Retour

Retourne la matrice identité. La matrice identité est une matrice carrée avec des 1 sur la diagonale principale.

 

Exemple en MQL5 :

  matrix identity=matrix::Identity(3,3);
  Print("identity = \n"identity);  
/* 
   identity = 
   [[1,0,0]
    [0,1,0]
    [0,0,1]]
*/
  matrix identity2(3,5);
  identity2.Identity();
  Print("identity2 = \n"identity2);  
/* 
   identity2 = 
   [[1,0,0,0,0]
    [0,1,0,0,0]
    [0,0,1,0,0]]
*/ 

Exemple en Python :

np.identity(3)
array([[1.,  0.,  0.],
       [0.,  1.,  0.],
       [0.,  0.,  1.]])
