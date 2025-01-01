Identity

C'est une fonction statique qui crée une matrice identité de la taille spécifiée (pas nécessairement carrée). Une matrice d'identité contient des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. La diagonale principale est constituée des éléments de la matrice ayant des indices de ligne et de colonne égaux, tels que [0,0], [1,1], [2,2] etc. Crée une nouvelle matrice identité.

Il existe également la méthode Identity qui transforme une matrice existante en matrice identité.

static matrix matrix::Identity(

const ulong rows,

const ulong cols,

);



void matrix::Identity();



Paramètres

rows

[in] Nombre de lignes (et de colonnes) dans la matrice n x n.

Valeur de Retour

Retourne la matrice identité. La matrice identité est une matrice carrée avec des 1 sur la diagonale principale.

Exemple en MQL5 :

matrix identity=matrix::Identity(3,3);

Print("identity =

", identity);

/*

identity =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

*/

matrix identity2(3,5);

identity2.Identity();

Print("identity2 =

", identity2);

/*

identity2 =

[[1,0,0,0,0]

[0,1,0,0,0]

[0,0,1,0,0]]

*/

Exemple en Python :