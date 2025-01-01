SwapCols

Permute les colonnes d'une matrice.

bool matrix::SwapCols(

const ulong row1,

const ulong row2

);

Paramètres

col1

[in] Indice de la première colonne.

col2

[in] Indice de la deuxième colonne.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, false sinon.

Exemple