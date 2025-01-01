HasNan

Retourne le nombre de valeurs NaN dans une matrice/un vecteur.

ulong vector::HasNan();



ulong matrix::HasNan();

Valeur de Retour

Le nombre d'éléments de matrice/vecteur qui contiennent une valeur NaN.

Note

Lors de la comparaison d'une paire d'éléments ayant des valeurs NaN, les méthodes Compare et CompareByDigits considèrent que ces éléments sont égaux, alors que dans le cas d'une comparaison usuelle de nombres à virgule flottante NaN != NaN.

Exemple :

void OnStart(void)

{

double x=sqrt(-1);



Print("single: ",x==x);



vector<double> v1={x};

vector<double> v2={x};



Print("vecteur: ", v1.Compare(v2,0)==0);

}



/* Résultat :



single: false

vecteur: true

*/

Voir aussi

MathClassify, Compare, CompareByDigits