- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Copy
Crée une copie de la matrice/du vecteur donné.
|
bool matrix::Copy(
Paramètres
v
[in] Matrice ou vecteur à copier.
Valeur de Retour
Renvoie true en cas de succès, false sinon.
Exemple en MQL5 :
|
matrix a=matrix::Eye(3, 4);
Exemple en Python :
|
import numpy as np