import numpy as np



a = np.eye(3,4)

print('a

',a)

b = a

print('b

',b)

c = np.copy(a)

print('c

',c)



a

[[1. 0. 0. 0.]

[0. 1. 0. 0.]

[0. 0. 1. 0.]]

b

[[1. 0. 0. 0.]

[0. 1. 0. 0.]

[0. 0. 1. 0.]]

c

[[1. 0. 0. 0.]

[0. 1. 0. 0.]

[0. 0. 1. 0.]]