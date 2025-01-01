DocumentationSections
Copy

Crée une copie de la matrice/du vecteur donné.

bool matrix::Copy(
  const matrix&  a     // matrice copiée
   );
bool vector::Copy(
  const vector&  v     // vecteur copié
   );
 

Paramètres

v

[in]  Matrice ou vecteur à copier.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, false sinon.

Exemple en MQL5 :

  matrix a=matrix::Eye(34);
  matrix b;
  b.Copy(a);
  matrix c=a;
  Print("matrix b \n"b);
  Print("matrix_c \n"c);
 
  /*
  /*
  matrix b
  [[1,0,0,0]
  [0,1,0,0]
  [0,0,1,0]]
  matrix_c
  [[1,0,0,0]
  [0,1,0,0]
  [0,0,1,0]]
  */
  */

Exemple en Python :

import numpy as np
 
a = np.eye(3,4)
print('a \n',a)
b = a
print('b \n',b)
c = np.copy(a)
print('c \n',c)
 
a 
 [[1000.]
 [0100.]
 [0010.]]
b 
 [[1000.]
 [0100.]
 [0010.]]
c 
 [[1000.]
 [0100.]
 [0010.]]
