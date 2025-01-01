DocumentationSections
Derivative

Calcule les valeurs de la dérivée de la fonction d'activation et les écrits dans le vecteur ou la matrice passé en paramètre.

bool vector::Derivative(
  vector&                   vect_out,      // vecteur pour obtenir les valeurs
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // fonction d'activation
   ...                                     // paramètres supplémentaires
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // matrice pour obtenir les valeurs
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // fonction d'activation
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // matrice pour obtenir les valeurs
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // fonction d'activation
  ENUM_MATRIX_AXIS          axis,          // axe
   ...                                     // paramètres supplémentaires
   );

Paramètres

vect_out/matrix_out

 [out]  Vecteur ou matrice pour obtenir les valeurs calculées de la dérivée de la fonction d'activation.

activation

[in]  Fonction d'activation de l'énumération ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in] Valeur de l'énumération ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — axe horizontal, AXIS_VERT — axe vertical).

...

[in]  Les paramètres supplémentaires sont les mêmes que ceux des fonctions d'activation. Seules certaines fonctions d'activation acceptent des paramètres supplémentaires. Si aucun paramètre n'est spécifié, les valeurs par défaut sont utilisées.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, false sinon.

Note

Les dérivées de fonction permettent une mise à jour efficace des paramètres du modèle en fonction de l'erreur reçue lors de l'apprentissage lors de la rétropropagation de l'erreur.