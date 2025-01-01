Inv

Calcule l'inverse multiplicatif d'une matrice carrée inversible par la méthode de Jordan-Gauss.

matrix matrix::Inv()

Valeur de Retour

Inverse multiplicatif de la matrice.

Note

Le produit de la matrice originale et de la matrice inverse est la matrice identité.

Si au moins une ligne ou colonne de la matrice est nulle, la matrice inverse ne peut pas être obtenue.

Si deux lignes ou colonnes de matrice ou plus sont linéairement dépendantes, la matrice inverse ne peut pas être obtenue.

Exemple