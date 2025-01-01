Convolve
Renvoie la convolution discrète et linéaire de deux vecteurs
|
vector vector::Convolve(
Paramètres
v
[out] Deuxième vecteur.
mode
[in] Le paramètre 'mode' détermine le mode de calcul de la convolution linéaire ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Valeur de Retour
Convolution discrète et linéaire de deux vecteurs.
Un algorithme simple pour calculer la convolution de deux vecteurs en MQL5 :
|
vector VectorConvolutionFull(const vector& a,const vector& b)
Exemple en MQL5 :
|
vector a= {1, 2, 3, 4, 5};
Exemple en Python :
|
import numpy as np