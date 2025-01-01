TriU

Renvoie une copie d'une matrice avec les éléments sous la k-ième diagonale mis à 0. Matrice triangulaire supérieure.

matrix matrix::Triu(

const int ndiag=0

);

Paramètres

ndiag=0

[in] Diagonale en dessous de laquelle les éléments doivent être mlis à 0. ndiag = 0 (valeur par défaut) est la diagonale principale, ndiag < 0 est en dessous et ndiag > 0 est au-dessus.

Exemple en MQL5 :

matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};

matrix b=a.TriU(-1);

Print("matrix b

",b);



/*

matrix b

[[1,2,3]

[4,5,6]

[0,8,9]

[0,0,12]]

*/

Exemple en Python :