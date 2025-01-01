DocumentationSections
Renvoie une copie d'une matrice avec les éléments sous la k-ième diagonale mis à 0. Matrice triangulaire supérieure.

matrix matrix::Triu(
  const int     ndiag=0      // indice de la diagonale
   );

Paramètres

ndiag=0

[in]  Diagonale en dessous de laquelle les éléments doivent être mlis à 0. ndiag = 0 (valeur par défaut) est la diagonale principale, ndiag < 0 est en dessous et ndiag > 0 est au-dessus.

 

Exemple en MQL5 :

   matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   matrix b=a.TriU(-1);
   Print("matrix b \n",b);
 
  /*
  matrix b
  [[1,2,3]
   [4,5,6]
   [0,8,9]
   [0,0,12]]
  */

Exemple en Python :

import numpy as np
 
a=np.triu([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
print(a)
 
[[ 1  2  3]
 [ 4  5  6]
 [ 0  8  9]
 [ 0  0 12]]

 