- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
TriU
Renvoie une copie d'une matrice avec les éléments sous la k-ième diagonale mis à 0. Matrice triangulaire supérieure.
|
matrix matrix::Triu(
Paramètres
ndiag=0
[in] Diagonale en dessous de laquelle les éléments doivent être mlis à 0. ndiag = 0 (valeur par défaut) est la diagonale principale, ndiag < 0 est en dessous et ndiag > 0 est au-dessus.
Exemple en MQL5 :
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
Exemple en Python :
|
import numpy as np