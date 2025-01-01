Hsplit

Divise une matrice horizontalement en plusieurs sous-matrices. Similaire à Split avec axis=0

bool matrix::Hsplit(

const ulong parts,

matrix& splitted[]

);



void matrix::Hsplit(

const ulong& parts[],

matrix& splitted[]

);

Paramètres

parts

[in] Le nombre de sous-matrices dans lesquelles diviser la matrice.

splitted

[out] Tableau des sous-matrices résultantes.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, false sinon.

Note

Si le nombre de sous-matrices est spécifié, alors des sous-matrices de même taille sont obtenues. Cela signifie que le nombre de lignes doit être divisible par des "parties" sans reste. Des sous-matrices de tailles différentes peuvent être obtenues en utilisant un tableau de tailles de sous-matrices. Les éléments du tableau de taille sont utilisés jusqu'à ce que la matrice entière soit divisée. Si le tableau des tailles est terminé et que la matrice n'a pas encore été complètement divisée, le reste non divisé sera la dernière sous-matrice.

Exemple