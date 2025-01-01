Méthodes matricielles pour résoudre des systèmes d'équations linéaires
Méthodes de résolution de systèmes d'équations linéaires et de calcul de la matrice inverse.
|
Fonction
|
Action
|
Résout une équation matricielle linéaire ou un système d'équations algébriques linéaires
|
Renvoie la solution des moindres carrés des équations algébriques linéaires (pour les matrices non carrées ou dégénérées)
|
Calcule l'inverse (multiplicatif) d'une matrice carrée non dégénérée par la méthode de Jordan-Gauss
|
Calcule la pseudo-inverse d'une matrice par la méthode de Moore-Penrose