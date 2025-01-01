DocumentationSections
Référence MQL5 

Méthodes matricielles pour résoudre des systèmes d'équations linéaires

Méthodes de résolution de systèmes d'équations linéaires et de calcul de la matrice inverse.

Fonction

Action

Solve

Résout une équation matricielle linéaire ou un système d'équations algébriques linéaires

LstSq

Renvoie la solution des moindres carrés des équations algébriques linéaires (pour les matrices non carrées ou dégénérées)

Inv

Calcule l'inverse (multiplicatif) d'une matrice carrée non dégénérée par la méthode de Jordan-Gauss

PInv

Calcule la pseudo-inverse d'une matrice par la méthode de Moore-Penrose