DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursFonctionnalités 

Méthodes des fonctionnalités

Ces méthodes permettent des fonctionnalités sur les matrice, telles que :

  • le nombre de lignes
  • le nombre de colonnes
  • la norme
  • le nombre conditionnel
  • le déterminant
  • le rang de la matrice
  • la trace
  • le spectre

Fonction

Action

Rows

Retourne le nombre de lignes d'une matrice

Cols

Retourne le nombre de colonnes d'une matrice

Size

Retourne la taille d'un vecteur

Norm

Retourne la norme d'une matrice ou d'un vecteur

Cond

Calcule le conditionnement d'une matrice

Det

Calcule le déterminant d'une matrice carrée inversible

SLogDet

Calcule le signe et le logarithme du déterminant d'une matrice

Rank

Renvoie le rang de la matrice à l'aide de la méthode Gaussienne

Trace

Retourne la somme des diagonales d'une matrice

Spectrum

Calcule le spectre d'une matrice comme l'ensemble de ses valeurs propres du produit AT*A