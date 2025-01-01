Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursFonctionnalités
Méthodes des fonctionnalités
Ces méthodes permettent des fonctionnalités sur les matrice, telles que :
- le nombre de lignes
- le nombre de colonnes
- la norme
- le nombre conditionnel
- le déterminant
- le rang de la matrice
- la trace
- le spectre
|
Fonction
|
Action
|
Retourne le nombre de lignes d'une matrice
|
Retourne le nombre de colonnes d'une matrice
|
Retourne la taille d'un vecteur
|
Retourne la norme d'une matrice ou d'un vecteur
|
Calcule le conditionnement d'une matrice
|
Calcule le déterminant d'une matrice carrée inversible
|
Calcule le signe et le logarithme du déterminant d'une matrice
|
Renvoie le rang de la matrice à l'aide de la méthode Gaussienne
|
Retourne la somme des diagonales d'une matrice
|
Calcule le spectre d'une matrice comme l'ensemble de ses valeurs propres du produit AT*A