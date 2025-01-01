Compare

Compare les éléments de deux matrices/vecteurs avec la précision spécifiée.

ulong vector::Compare(

const vector& vec,

const double epsilon

);



ulong matrix::Compare(

const matrix& mat,

const double epsilon

);

Paramètres

vector_b

[in] Vecteur de comparaison.

epsilon

[in] Précision.

Valeur de Retour

Le nombre d'éléments non concordants des matrices ou des vecteurs comparés : 0 si les matrices sont égales, supérieur à 0 sinon.

Note

Les opérateurs de comparaison == ou != exécutent une comparaison exacte élément par élément. On sait que la comparaison exacte des nombres réels est d'une utilité limitée, c'est pourquoi la méthode de comparaison epsilon a été ajoutée. Il peut arriver qu'une matrice contienne des éléments dans une plage, par exemple de 1e-20 à 1e+20. De telles matrices peuvent être traitées en utilisant une comparaison élément par élément jusqu'à des chiffres significatifs.

Pour les matrices/vecteurs complexes, la comparaison consiste à estimer la distance entre les nombres complexes. La distance est calculée comme sqrt(pow(r1-r2, 2) + pow(i1-i2, 2) et est un nombre réel qui peut déjà être comparé à epsilon.

Exemple