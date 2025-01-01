- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Compare
Compare les éléments de deux matrices/vecteurs avec la précision spécifiée.
|
ulong vector::Compare(
Paramètres
vector_b
[in] Vecteur de comparaison.
epsilon
[in] Précision.
Valeur de Retour
Le nombre d'éléments non concordants des matrices ou des vecteurs comparés : 0 si les matrices sont égales, supérieur à 0 sinon.
Note
Les opérateurs de comparaison == ou != exécutent une comparaison exacte élément par élément. On sait que la comparaison exacte des nombres réels est d'une utilité limitée, c'est pourquoi la méthode de comparaison epsilon a été ajoutée. Il peut arriver qu'une matrice contienne des éléments dans une plage, par exemple de 1e-20 à 1e+20. De telles matrices peuvent être traitées en utilisant une comparaison élément par élément jusqu'à des chiffres significatifs.
Pour les matrices/vecteurs complexes, la comparaison consiste à estimer la distance entre les nombres complexes. La distance est calculée comme sqrt(pow(r1-r2, 2) + pow(i1-i2, 2) et est un nombre réel qui peut déjà être comparé à epsilon.
Exemple
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4}};