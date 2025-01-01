- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Set
Définit la valeur de l'élément d'un vecteur en spécifiant son indice.
|
bool vector::Set(
Paramètres
index
[in] Indice de l'élément pour lequel on veut changer la valeur.
value
[in] Valeur.
Valeur de Retour
Retourne true en cas de succès, false sinon.
Note
La méthode Set fait la même chose que l'attribution d'une valeur à l'aide de crochets, à savoir : vecteur[index]=valeur. La méthode a été ajoutée pour simplifier le transfert d'un code depuis des langages où ce type de notation est utilisé. L'exemple ci-dessous montre les deux options pour remplir le vecteur avec des valeurs selon l'index spécifié.
Exemple :
|
void OnStart()