Définit la valeur de l'élément d'un vecteur en spécifiant son indice.

bool vector::Set(
  ulong   index,     // indice de l'élément
  double  value      // valeur
   );

Paramètres

index

[in]  Indice de l'élément pour lequel on veut changer la valeur.

value

[in]  Valeur.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, false sinon.

Note

La méthode Set fait la même chose que l'attribution d'une valeur à l'aide de crochets, à savoir : vecteur[index]=valeur. La méthode a été ajoutée pour simplifier le transfert d'un code depuis des langages où ce type de notation est utilisé. L'exemple ci-dessous montre les deux options pour remplir le vecteur avec des valeurs selon l'index spécifié.

Exemple :

void OnStart()
  {
//---
   vector v1(10VectorAssignValues);
   Print("v1 = "v1);
 
   vector v2(10VectorSetValues);
   Print("v2 = "v2);
  }
 /* Résultat
  v1 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  v2 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  */
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Remplis un vecteur avec les puissances d'un nombre via des affectations |
//+-------------------------------------------------------------------------+
void VectorAssignValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v[k]=value;
      value*=2;
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Remplis un vecteur avec les puissances d'un nombre via la méthode Set |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void VectorSetValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v.Set(kvalue);
      value*=2;
     }
  }