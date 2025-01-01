Rank
Retourne le rang de la matrice à l'aide de la méthode Gaussienne.
int Rank()
Valeur de Retour
Rang de la matrice.
Note
Le rang d'un système de lignes (ou colonnes) d'une matrice A qui a m lignes et n colonnes est le nombre maximal de lignes (ou colonnes) linéairement indépendantes. Plusieurs lignes (colonnes) sont dites linéairement indépendantes si aucune d'entre elles ne peut être exprimée linéairement par rapport aux autres. Le rang du système de lignes est toujours égal au rang du système de colonnes. Cette valeur s'appelle le rang de la matrice.
Exemple en MQL5 :
matrix a=matrix::Eye(4, 4);;
Exemple en Python :
import numpy as np