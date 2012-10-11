Concat

Concatène 2 sous-matrices en une seule matrice. Concatène 2 vecteurs en un seul vecteur.

vector vector::Concat(

const vector& second_part

);



vector matrix::Concat(

const matrix& second_part

);



matrix matrix::Split(

const matrix& second_part,

const int axis

);

Paramètres

second_part

[in] Deuxième vecteur ou matrice à concaténer. Si les matrices sont concaténées le long de l'un des axes, les tailles des matrices doivent être cohérentes selon l'axe.

axis

[in] Axe. 0 - axe horizontal, 1 - axe vertical.

Valeur de Retour

Retourne un vecteur si des vecteurs ou des matrices sont concaténés sans le paramètre de l'axe, ou matrice concaténée le long de l'axe horizontal ou vertical.

Exemple