DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursManipulationsConcat 

Concat

Concatène 2 sous-matrices en une seule matrice. Concatène 2 vecteurs en un seul vecteur.

vector vector::Concat(
  const vector&  second_part      // deuxième vecteur à concaténer
   );
 
vector matrix::Concat(
  const matrix&  second_part      // deuxième matrice à concaténer
   );
 
matrix matrix::Split(
  const matrix&  second_part,     // deuxième matrice à concaténer
  const int      axis             // axes
   );

Paramètres

second_part

[in] Deuxième vecteur ou matrice à concaténer. Si les matrices sont concaténées le long de l'un des axes, les tailles des matrices doivent être cohérentes selon l'axe.

axis

[in]  Axe. 0 - axe horizontal, 1 - axe vertical.

Valeur de Retour

Retourne un vecteur si des vecteurs ou des matrices sont concaténés sans le paramètre de l'axe, ou matrice concaténée le long de l'axe horizontal ou vertical.

Exemple

   vector vector_a={1,2,3,4};
   vector vector_b={5,6,7};
   vector vector_c=vector_a.Concat(vector_b);
   Print("vector_c=",vector_c);
 
   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6}};
   matrix matrix_b={{7,8,9},{10,11,12}};
   vector_c=matrix_a.Concat(matrix_b);
   Print("vector_c=",vector_c);
 
   matrix matrix_c0=matrix_a.Concat(matrix_b,0);
   Print("matrix_c0=\n",matrix_c0);
 
   matrix matrix_c1=matrix_a.Concat(matrix_b,1);
   Print("matrix_c1=\n",matrix_c1);
 
  /*
  vector_c=[1,2,3,4,5,6,7]
  vector_c=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
  matrix_c0=
  [[1,2,3]
   [4,5,6]
   [7,8,9]
   [10,11,12]]
  matrix_c1=
  [[1,2,3,7,8,9]
   [4,5,6,10,11,12]]
  */