SwapRows

Échange les lignes d'une matrice.

bool matrix::SwapRows(

const ulong row1,

const ulong row2

);

Paramètres

row1

[in] Indice de la première ligne.

row2

[in] Indice de la deuxième ligne.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, false sinon.

Exemple