DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursManipulations 

Manipulations matricielles et vectorielles

Ce sont des méthodes pour les opérations matricielles de base : remplissage, copie, obtention d'une partie d'une matrice, transposition, division et tri.

Il existe également plusieurs méthodes pour les opérations avec des lignes et des colonnes de matrice.

Fonction

Action

HasNan

Retourne le nombre de valeurs NaN dans une matrice/un vecteur

Transpose

Inverse ou permute les axes d'une matrice ; renvoie la matrice modifiée

TriL

Renvoie une copie d'une matrice avec des éléments au-dessus de la k-ième diagonale mis à 0. Matrice triangulaire inférieure

TriU

Renvoie une copie d'une matrice avec des éléments sous la k-ième diagonale mis à 0. Matrice triangulaire supérieure

Diag

Extrait une diagonale ou construit une matrice diagonale

Row

Renvoie un vecteur ligne. Écrit un vecteur dans la ligne spécifiée

Col

Renvoie un vecteur colonne. Écrit un vecteur dans la colonne spécifiée

Copy

Renvoie une copie de la matrice/du vecteur donné

Concat

Concatène 2 sous-matrices en une seule matrice. Concatène 2 vecteurs en un seul vecteur.

Compare

Compare les éléments de deux matrices/vecteurs avec la précision spécifiée

CompareByDigits

Compare les éléments de deux matrices/vecteurs jusqu'à des chiffres significatifs

Flat

Permet d'adresser un élément de matrice via un indice au lieu de deux

Clip

Limiter les éléments d'une matrice/vecteur à une plage spécifiée de valeurs valides

Reshape

Modifie la forme d'une matrice sans modifier ses données

Resize

Renvoie une nouvelle matrice avec une forme et une taille modifiées

SwapRows

Échange des lignes dans une matrice

SwapCols

Echange des colonnes dans une matrice

Split

Divise une matrice en plusieurs sous-matrices

Hsplit

Divise une matrice horizontalement en plusieurs sous-matrices. Identique à Split avec axis=0

Vsplit

Divise une matrice verticalement en plusieurs sous-matrices. Identique à Split avec axis=1

ArgSort

Tri indirect d'une matrice ou d'un vecteur.

Sort

Tri d'une matrice ou d'un vecteur en place.