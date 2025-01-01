- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Manipulations matricielles et vectorielles
Ce sont des méthodes pour les opérations matricielles de base : remplissage, copie, obtention d'une partie d'une matrice, transposition, division et tri.
Il existe également plusieurs méthodes pour les opérations avec des lignes et des colonnes de matrice.
Fonction
Action
Retourne le nombre de valeurs NaN dans une matrice/un vecteur
Inverse ou permute les axes d'une matrice ; renvoie la matrice modifiée
Renvoie une copie d'une matrice avec des éléments au-dessus de la k-ième diagonale mis à 0. Matrice triangulaire inférieure
Renvoie une copie d'une matrice avec des éléments sous la k-ième diagonale mis à 0. Matrice triangulaire supérieure
Extrait une diagonale ou construit une matrice diagonale
Renvoie un vecteur ligne. Écrit un vecteur dans la ligne spécifiée
Renvoie un vecteur colonne. Écrit un vecteur dans la colonne spécifiée
Renvoie une copie de la matrice/du vecteur donné
Concatène 2 sous-matrices en une seule matrice. Concatène 2 vecteurs en un seul vecteur.
Compare les éléments de deux matrices/vecteurs avec la précision spécifiée
Compare les éléments de deux matrices/vecteurs jusqu'à des chiffres significatifs
Permet d'adresser un élément de matrice via un indice au lieu de deux
Limiter les éléments d'une matrice/vecteur à une plage spécifiée de valeurs valides
Modifie la forme d'une matrice sans modifier ses données
Renvoie une nouvelle matrice avec une forme et une taille modifiées
Échange des lignes dans une matrice
Echange des colonnes dans une matrice
Divise une matrice en plusieurs sous-matrices
Divise une matrice horizontalement en plusieurs sous-matrices. Identique à Split avec axis=0
Divise une matrice verticalement en plusieurs sous-matrices. Identique à Split avec axis=1
Tri indirect d'une matrice ou d'un vecteur.
Tri d'une matrice ou d'un vecteur en place.