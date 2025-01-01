DocumentationSections
Opérations mathématiques avec des matrices et des vecteurs

Les opérations mathématiques, y compris l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, peuvent être effectuées sur des matrices et des vecteurs élément par élément.

Les fonctions mathématiques ont été conçues à l'origine pour effectuer des opérations pertinentes sur des valeurs scalaires. La plupart des fonctions peuvent être appliquées aux matrices et vecteurs. Celles-ci incluent MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh et MathTanh . De telles opérations impliquent un traitement élément par élément des matrices et des vecteurs. Exemple

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
S    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

Pour MathMod et MathPow, le deuxième élément peut être soit un scalaire, soit une matrice/vecteur de la taille appropriée.

L'exemple suivant montre comment calculer l'écart type en appliquant des fonctions mathématiques à un vecteur.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de démarrage du programme                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- utilise la fonction d'initialisation pour remplir le vecteur
  vector r(10ArrayRandom); // tableau de nombres aléatoires de 0 à 1
//--- calcule la valeur moyenne
  double avr=r.Mean();       // valeur moyenne du tableau
  vector d=r-avr;            // calcule un tableau d'écarts par rapport à la moyenne
  Print("avr(r)="avr);
  Print("r="r);
  Print("d="d);
  vector s2=MathPow(d2);   // tableau des écarts au carré
  double sum=s2.Sum();       // somme des écarts au carré
//--- calcule l'écart type dans deux méthodes différentes
  double std=MathSqrt(sum/r.Size());
  Print(" std(r)="std);
  Print("r.Std()="r.Std());   
 }
/*
  avr(r)=0.5300302133243813
  r=[0.8346201971495713,0.8031556138798182,0.6696676534318063,0.05386516922513505,0.5491195410016175,0.8224433118686484,...
  d=[0.30458998382519,0.2731254005554369,0.1396374401074251,-0.4761650440992462,0.01908932767723626,0.2924130985442671, ...
   std(r)=0.2838269732183663
  r.Std()=0.2838269732183663
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| Remplissage d'un vecteur avec des valeurs aléatoires             |
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayRandom(vectorv)
 {
  for(ulong i=0i<v.Size(); i++)
    v[i]=double(MathRand())/32767.;
 }

 

 