Opérations mathématiques avec des matrices et des vecteurs

Les opérations mathématiques, y compris l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, peuvent être effectuées sur des matrices et des vecteurs élément par élément.

Les fonctions mathématiques ont été conçues à l'origine pour effectuer des opérations pertinentes sur des valeurs scalaires. La plupart des fonctions peuvent être appliquées aux matrices et vecteurs. Celles-ci incluent MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh et MathTanh . De telles opérations impliquent un traitement élément par élément des matrices et des vecteurs. Exemple

//---

matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};

Print("matrix a=

",a);

a=MathSqrt(a);

Print("MatrSqrt(a)=

",a);

/*

matrix a=

[[1,4]

S [9,16]]

MatrSqrt(a)=

[[1,2]

[3,4]]

*/

Pour MathMod et MathPow, le deuxième élément peut être soit un scalaire, soit une matrice/vecteur de la taille appropriée.

L'exemple suivant montre comment calculer l'écart type en appliquant des fonctions mathématiques à un vecteur.