- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Clip
Limite les éléments d'une matrice/d'un vecteur à une plage spécifiée de valeurs valides.
|
bool matrix::Clip(
Paramètres
min_value
[in] Valeur minimum.
max_value
[in] Valeur maximum.
Valeur de Retour
Renvoie true en cas de succès, false sinon.
Note
La matrice (ou vecteur) est traitée sur place. Aucune copie n'est créée.
Exemple
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};