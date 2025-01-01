Clip

Limite les éléments d'une matrice/d'un vecteur à une plage spécifiée de valeurs valides.

bool matrix::Clip(

const double min_value,

const double max_value

);

bool vector::Clip(

const double min_value,

const double max_value

);

Paramètres

min_value

[in] Valeur minimum.

max_value

[in] Valeur maximum.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, false sinon.

Note

La matrice (ou vecteur) est traitée sur place. Aucune copie n'est créée.

Exemple