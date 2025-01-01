DocumentationSections
Limite les éléments d'une matrice/d'un vecteur à une plage spécifiée de valeurs valides.

bool matrix::Clip(
  const double  min_value,     // valeur minimum
  const double  max_value      //valeur  maximum
   );
bool vector::Clip(
  const double  min_value,     // valeur minimum
  const double  max_value      //valeur  maximum
   );

Paramètres

min_value

[in]  Valeur minimum.

max_value

[in] Valeur maximum.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, false sinon.

Note

La matrice (ou vecteur) est traitée sur place. Aucune copie n'est créée.

 

Exemple

   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   bool res=matrix_a.Clip(4,8);
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  /*
  matrix_a
  [[4,4,4]
   [4,5,6]
   [7,8,8]
   [8,8,8]]
  */