Retourne la norme de la matrice ou du vecteur.

Paramètres

la norme

[in] Ordre de la norme

Valeur de Retour

Norme de la matrice ou du vecteur.

Note

VECTOR_NORM_INF est la valeur absolue maximale parmi les éléments vectoriels.

VECTOR_NORM_MINUS_INF est la valeur absolue minimale d'un vecteur.

VECTOR_NORM_P est la norme P du vecteur. Si norm_p=0, alors c'est le nombre d'éléments vectoriels non nuls. norm_p=1 est la somme des valeurs absolues des éléments du vecteur. norm_p=2 est la racine carrée de la somme des carrés des valeurs des éléments vectoriels. La norme P peut être négative.

MATRIX_NORM_FROBENIUS est la racine carrée de la somme des carrés des valeurs des éléments de la matrice. La norme de Frobenius et la norme vectorielle P2 sont cohérentes.

MATRIX_NORM_SPECTRAL est la valeur maximale du spectre matriciel.

MATRIX_NORM_NUCLEAR est la somme des valeurs singulières de la matrice.

MATRIX_NORM_INF est le vecteur p1-norm maximal parmi les vecteurs verticaux de la matrice. La norme inf de la matrice et la norme inf du vecteur sont cohérentes.

MATRIX_NORM_MINUS_INF est le vecteur p1-norm minimum parmi les vecteurs verticaux de la matrice.

MATRIX_NORM_P1 est le vecteur p1-norm maximal parmi les vecteurs matriciels horizontaux.

MATRIX_NORM_MINUS_P1 est le vecteur minimal p1-norm parmi les vecteurs matriciels horizontaux.

MATRIX_NORM_P2 est la valeur singulière la plus élevée de la matrice.