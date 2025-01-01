Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursTransformationsEigVals CholeskyEigEigValsLULUPQRSVD EigVals Calcule les valeurs propres d'une matrice générale. bool matrix::EigVals( vector& eigen_values // vecteur de valeurs propres ); Paramètres eigen_values [out] Vecteur de valeurs propres de droite. Valeur de Retour Renvoie true en cas de succès, false sinon. Note La seule différence entre EigVals et Eig est que EigVals ne calcule pas les vecteurs propres, alors qu'il ne calcule que les valeurs propres. Eig LU