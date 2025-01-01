EigVals

Calcule les valeurs propres d'une matrice générale.

bool matrix::EigVals(

vector& eigen_values

);

Paramètres

eigen_values

[out] Vecteur de valeurs propres de droite.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, false sinon.

Note

La seule différence entre EigVals et Eig est que EigVals ne calcule pas les vecteurs propres, alors qu'il ne calcule que les valeurs propres.