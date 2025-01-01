ArgSort

Tri indirect d'une matrice ou d'un vecteur.

vector vector::Sort(

func_name compare_func=NULL,

T context

);



matrix matrix::Sort(

func_name compare_func=NULL

T context

);



matrix matrix::Sort(

const int axis,

func_name compare_func=NULL

T context

);

Paramètres

axis

[dans] L'axe selon lequel trier : 0 horizontal, 1 vertical.

func_name

[in] Comparateur. Vous pouvez spécifier l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SORT_MODE ou votre propre fonction de comparaison. Si aucune fonction n'est spécifiée, le tri croissant est utilisé.



Une fonction de comparaison personnalisée peut être de deux types :

int comparator(T x1,T x2)

int comparator(T x1,T x2,TContext context)

Ici, T est le type de matrice ou de vecteur, et TContex est le type de la variable 'context' qui est passée comme paramètre supplémentaire à la méthode Sort.

context

[in] Paramètre facultatif supplémentaire pouvant être passé à une fonction de tri personnalisée.

Valeur de Retour

Vecteur ou matrice avec les indices des éléments triés. Par exemple, le résultat [4,2,0,1,3] indique qu'il doit y avoir un élément avec l'index 4 en position zéro, un élément avec l'index 2 en première position, et ainsi de suite.