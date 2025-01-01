Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursTransformations
Transformations matricielles
La décomposition matricielle peut être utilisée dans les cas suivants :
- comme étape intermédiaire lors de la résolution de systèmes d'équations linéaires
- pour l'inversion de matrice
- lors du calcul des déterminants
- lors de la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres d'une matrice
- lors du calcul des fonctions d'analyse des matrices
- lors de l'utilisation de la méthode des moindres carrés
- dans la solution numérique des équations différentielles
Différents types de décomposition matricielle sont utilisés en fonction du problème.
Fonction
Action
Calcule la décomposition de Cholesky
Calcule les valeurs propres et les vecteurs propres droits d'une matrice carrée
Calcule les valeurs propres d'une matrice générale
Factorisation LU d'une matrice comme étant le produit de la matrice triangulaire inférieure et de la matrice triangulaire supérieure
Factorisation LUP avec pivotement partiel, qui fait référence à la décomposition LU avec permutations de lignes uniquement : PA=LU
Calcule la factorisation qr d'une matrice
Décomposition en Valeurs Singulières