Calcule la matrice de covariance.
matrix matrix::Cov(
Paramètres
rowwar
[in] Si Rowvar est vrai (par défaut), alors chaque ligne représente une variable, avec des observations dans les colonnes. Sinon, la relation est transposée : chaque colonne représente une variable, et les lignes contiennent des observations.
[in] Deuxième vecteur d'observations.
ddof
[in] Degrés delta de liberté: le diviseur utilisé dans le calcul est N - ddof, où N représente le nombre d'éléments. Par défaut, ddof vaut 1.
Note
Un algorithme simple pour calculer la matrice de covariance de deux vecteurs à l'aide de MQL5 :
bool VectorCovariation(const vector& vector_a,const vector& vector_b,matrix& matrix_c)
Exemple MQL5 :
matrix matrix_a={{3,-2.1},{1.1,-1},{0.12,4.3}};
Exemple Python :
import numpy as np