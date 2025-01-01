Quantile
Renvoie le quantile spécifié des valeurs des éléments de matrice/vecteur ou des éléments le long de l'axe spécifié.
double vector::Quantile(
Paramètres
quantile
[in] Quantile à calculer, qui doit être compris entre 0 et 1 inclus.
axis
[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.
Valeur de Retour
Quantile : scalaire ou vecteur.
Note
Le paramètre 'quantile' prend des valeurs dans l'intervalle [0, 1]. Un algorithme linéaire est utilisé pour calculer les quantiles. Le calcul correct des quantiles nécessite que la séquence soit triée.
Exemple
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};