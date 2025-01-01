DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursStatistiquesQuantile 

Quantile

Renvoie le quantile spécifié des valeurs des éléments de matrice/vecteur ou des éléments le long de l'axe spécifié.

double vector::Quantile(
  const double quantile      // quantile
   );
 
double matrix::Quantile(
  const double quantile      // quantile
   );
 
vector matrix::Quantile(
  const double quantile,     // quantile
  const int    axis          // axe
   );

Paramètres

quantile

[in]  Quantile à calculer, qui doit être compris entre 0 et 1 inclus.

axis

[in]  Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.

Valeur de Retour

Quantile : scalaire ou vecteur.

Note

Le paramètre 'quantile' prend des valeurs dans l'intervalle [0, 1]. Un algorithme linéaire est utilisé pour calculer les quantiles. Le calcul correct des quantiles nécessite que la séquence soit triée.

Exemple

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,0);
   vectorf rows_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,1);
   float matrix_quantile=matrix_a.Quantile(0.5);
 
   Print("cols_quantile ",cols_quantile);
   Print("rows_quantile ",rows_quantile);
   Print("quantile value  ",matrix_quantile);
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_quantile [5.5,6.5,7.5]
   rows_quantile [2,5,8,11]
   quantile value  6.5
   */
   