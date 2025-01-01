Quantile

Renvoie le quantile spécifié des valeurs des éléments de matrice/vecteur ou des éléments le long de l'axe spécifié.

double vector::Quantile(

const double quantile

);



double matrix::Quantile(

const double quantile

);



vector matrix::Quantile(

const double quantile,

const int axis

);

Paramètres

quantile

[in] Quantile à calculer, qui doit être compris entre 0 et 1 inclus.

axis

[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.

Valeur de Retour

Quantile : scalaire ou vecteur.

Note

Le paramètre 'quantile' prend des valeurs dans l'intervalle [0, 1]. Un algorithme linéaire est utilisé pour calculer les quantiles. Le calcul correct des quantiles nécessite que la séquence soit triée.

Exemple