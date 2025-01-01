Assign
Copie une matrice, un vecteur ou un tableau avec une distribution automatique.
bool matrix::Assign(
Paramètres
m, v ou tableau
[in] La matrice, le vecteur ou le tableau à partir duquel les valeurs sont copiées.
Valeur de Retour
Renvoie true en cas de succès, sinon false.
Note
Contrairement à Copy, la méthode Assign permet également de copier des tableaux. Dans ce cas, la conversion automatique a lieu, et la matrice ou le vecteur résultant s'ajuste à la taille du tableau copié.
Exemple :
//--- copie les matrices
