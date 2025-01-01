Assign

Copie une matrice, un vecteur ou un tableau avec une distribution automatique.

bool matrix::Assign(

const matrix<T> &mat

);

bool matrix::Assign(

const void &array[]

);

bool vector::Assign(

const vector<T> &vec

);

bool vector::Assign(

const void &array[]

);



Paramètres

m, v ou tableau

[in] La matrice, le vecteur ou le tableau à partir duquel les valeurs sont copiées.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, sinon false.

Note

Contrairement à Copy, la méthode Assign permet également de copier des tableaux. Dans ce cas, la conversion automatique a lieu, et la matrice ou le vecteur résultant s'ajuste à la taille du tableau copié.

Exemple :

//--- copie les matrices

matrix a= {{2, 2}, {3, 3}, {4, 4}};

matrix b=a+2;

matrix c;

Print("matrix a

", a);

Print("matrix b

", b);

c.Assign(b);

Print("matrix c

", a);



//--- copie le tableau dans la matrice

matrix double_matrix=matrix::Full(2,10,3.14);

Print("double_matrix avant Assign()

", double_matrix);

int int_arr[5][5]= {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};

Print("int_arr: ");

ArrayPrint(int_arr);

double_matrix.Assign(int_arr);

Print("double_matrix après Assign(int_arr)

", double_matrix);

/*

matrix a

[[2,2]

[3,3]

[4,4]]

matrix b

[[4,4]

[5,5]

[6,6]]

matrix c

[[2,2]

[3,3]

[4,4]]



double_matrix avant Assign()

[[3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14]

[3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14]]



int_arr:

[,0][,1][,2][,3][,4]

[0,] 1 2 0 0 0

[1,] 3 4 0 0 0

[2,] 5 6 0 0 0

[3,] 0 0 0 0 0

[4,] 0 0 0 0 0



double_matrix après Assign(int_arr)

[[1,2,0,0,0]

[3,4,0,0,0]

[5,6,0,0,0]

[0,0,0,0,0]

[0,0,0,0,0]]



*/

