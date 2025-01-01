Std

Retourne l'écart-type des valeurs des éléments de la matrice ou du vecteur, ou des élements le long de l'axe donné.

double vector::Std();



double vector::Std(

const int ddof

);



double matrix::Std();



vector matrix::Std(

const int axis

);



vector matrix::Std(

const int axis,

const int ddof

);

Paramètres

axis

[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.

ddof

[in] Degrés delta de liberté: le diviseur utilisé dans le calcul est N - ddof, où N représente le nombre d'éléments. Par défaut, ddof vaut 0.

Valeur de Retour

Standard_deviation: scalaire ou vecteur.

Note

L'écart type est la racine carrée de la moyenne des écarts carrés par rapport à la moyenne, c'est à dire, std = sqrt(mean(x)), avec x = abs(a - a.mean())**2.

L'écart carré moyen est généralement calculé comme x.sum () / (n - dDof), où n = len (x).

L'expression avec ddof = 0 est parfois appelée « écart-type de la population ». Si ddof > 0 (le plus couramment utilisé est 1), la quantité résultante est parfois appelée « écart-type d'échantillon ».

Exemple