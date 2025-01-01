DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursStatistiquesStd 

Std

Retourne l'écart-type des valeurs des éléments de la matrice ou du vecteur, ou des élements le long de l'axe donné.

double vector::Std();
 
double vector::Std(
  const int  ddof      // degrés delta de liberté
);
 
double matrix::Std();
 
vector matrix::Std(
  const int  axis      // axe
);
 
vector matrix::Std(
  const int  axis,     // axe
  const int  ddof      // degrés delta de liberté
);

Paramètres

axis

[in]  Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.

ddof

[in]  Degrés delta de liberté: le diviseur utilisé dans le calcul est N - ddof, où N représente le nombre d'éléments. Par défaut, ddof vaut 0.

Valeur de Retour

Standard_deviation: scalaire ou vecteur.

Note

L'écart type est la racine carrée de la moyenne des écarts carrés par rapport à la moyenne, c'est à dire, std = sqrt(mean(x)), avec x = abs(a - a.mean())**2.

L'écart carré moyen est généralement calculé comme x.sum () / (n - dDof), où n = len (x).

L'expression avec ddof = 0 est parfois appelée « écart-type de la population ». Si ddof > 0 (le plus couramment utilisé est 1), la quantité résultante est parfois appelée « écart-type d'échantillon ».

Exemple

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_std=matrix_a.Std(0);
   vectorf rows_std=matrix_a.Std(1);
   float matrix_std=matrix_a.Std();
 
   Print("cols_std ",cols_std);
   Print("rows_std ",rows_std);
   Print("std value  ",matrix_std);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_std [3.2403703,3.0310888,3.9607449]
   rows_std [3.5590262,4.5460606,0.81649661,1.6329932]
   std value  3.452052593231201
   */
Var