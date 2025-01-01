DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursStatistiquesVar 

Var

Calcule la variance des valeurs des éléments de la matrice ou du vecteur.

double vector::Var();
 
double vector::Var(
  const int  ddof      // degrés delta de liberté
);
 
double matrix::Var();
 
vector matrix::Var(
  const int  axis      // axe
);
 
vector matrix::Var(
  const int  axis,     // axe
  const int  ddof      // degrés delta de liberté
);

Paramètres

axis

[in]  Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.

ddof

[in]  Degrés delta de liberté: le diviseur utilisé dans le calcul est N - ddof, où N représente le nombre d'éléments. Par défaut, ddof vaut 0.

Valeur de Retour

Variance : scalaire ou vecteur.

Note

La variance est la moyenne des écarts carrés par rapport à la moyenne, c'est-à-dire var = moyenne (x), où x = abs (a - a.mean ()) ** 2.

La moyenne est généralement calculée comme x.sum () / (n - ddof), où n = len (x).

L'expression avec ddof = 0 est parfois appelée « variance de population ». Si ddof > 0 (le plus couramment utilisé est 1), la quantité résultante est parfois appelée « variance de l'échantillon ».

Exemple

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_var=matrix_a.Var(0);
   vectorf rows_var=matrix_a.Var(1);
   float matrix_var=matrix_a.Var();
 
   Print("cols_var ",cols_var);
   Print("rows_var ",rows_var);
   Print("var value  ",matrix_var);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_var [10.5,9.1875,15.6875]
   rows_var [12.666667,20.666666,0.66666669,2.6666667]
   var value  11.916666984558105
   */
Std