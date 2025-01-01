Var

Calcule la variance des valeurs des éléments de la matrice ou du vecteur.

double vector::Var();



double vector::Var(

const int ddof

);



double matrix::Var();



vector matrix::Var(

const int axis

);



vector matrix::Var(

const int axis,

const int ddof

);

Paramètres

axis

[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.

ddof

[in] Degrés delta de liberté: le diviseur utilisé dans le calcul est N - ddof, où N représente le nombre d'éléments. Par défaut, ddof vaut 0.

Valeur de Retour

Variance : scalaire ou vecteur.

Note

La variance est la moyenne des écarts carrés par rapport à la moyenne, c'est-à-dire var = moyenne (x), où x = abs (a - a.mean ()) ** 2.

La moyenne est généralement calculée comme x.sum () / (n - ddof), où n = len (x).

L'expression avec ddof = 0 est parfois appelée « variance de population ». Si ddof > 0 (le plus couramment utilisé est 1), la quantité résultante est parfois appelée « variance de l'échantillon ».

Exemple