Var
Calcule la variance des valeurs des éléments de la matrice ou du vecteur.
|
double vector::Var();
Paramètres
axis
[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.
ddof
[in] Degrés delta de liberté: le diviseur utilisé dans le calcul est N - ddof, où N représente le nombre d'éléments. Par défaut, ddof vaut 0.
Valeur de Retour
Variance : scalaire ou vecteur.
Note
La variance est la moyenne des écarts carrés par rapport à la moyenne, c'est-à-dire var = moyenne (x), où x = abs (a - a.mean ()) ** 2.
La moyenne est généralement calculée comme x.sum () / (n - ddof), où n = len (x).
L'expression avec ddof = 0 est parfois appelée « variance de population ». Si ddof > 0 (le plus couramment utilisé est 1), la quantité résultante est parfois appelée « variance de l'échantillon ».
Exemple
|
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};