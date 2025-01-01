Cholesky

Calcule la décomposition de Cholesky.

bool matrix::Cholesky(

matrix& L

);

Paramètres

L key

[out] Matrice triangulaire inférieure.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, false sinon.

Note

Retourne la décomposition de Cholesky, L * L.H, de la matrice carrée a, où L est triangulaire inférieur et .H est l'opérateur de transposition conjuguée (qui est la transposition ordinaire si a est à valeur réelle). a doit être Hermitien (symétrique si à valeur réelle) et défini positif. Aucune vérification n'est effectuée pour vérifier que a est Hermitien ou pas. De plus, seuls les éléments triangulaires inférieurs et diagonaux de a sont utilisés. Seul L est réellement retourné.

Exemple