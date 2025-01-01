Cholesky
Calcule la décomposition de Cholesky.
bool matrix::Cholesky(
Paramètres
L key
[out] Matrice triangulaire inférieure.
Valeur de Retour
Renvoie true en cas de succès, false sinon.
Note
Retourne la décomposition de Cholesky, L * L.H, de la matrice carrée a, où L est triangulaire inférieur et .H est l'opérateur de transposition conjuguée (qui est la transposition ordinaire si a est à valeur réelle). a doit être Hermitien (symétrique si à valeur réelle) et défini positif. Aucune vérification n'est effectuée pour vérifier que a est Hermitien ou pas. De plus, seuls les éléments triangulaires inférieurs et diagonaux de a sont utilisés. Seul L est réellement retourné.
Exemple
matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}};