DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursManipulationsCol 

Col

Renvoie un vecteur colonne. Ecrit un vecteur dans la colonne spécifiée.

vector matrix::Col(
  const ulong   ncol      // numéro de colonne
   );
 
void matrix::Col(
  const vector  v,        // vecteur colonne
  const ulong   ncol      // numéro de colonne
   );

Paramètres

ncol

[in]  Numéro de la colonne.

Valeur de Retour

Vecteur.

Note

Une colonne peut être définie pour les matrices non allouées (qui n'ont pas de dimensions). Dans ce cas, une matrice zéro sera créée avec la taille du vecteur taille x numéro de colonne + 1, après quoi les valeurs des éléments du vecteur seront renseignées dans la colonne correspondante. Si la colonne est définie sur une matrice déjà existante, les dimensions de la matrice ne changent pas et les valeurs des éléments de la matrice en dehors du vecteur de colonne ne changent pas.

Exemple

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Col(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,8);
   m2.Col(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("col 1 - ",m2.Col(1));
   Print("col 2 - ",m2.Col(2));
 
  /*
  m1
  [[0,1]
  [0,2]
  [0,3]]
  m2
  [[8,8,1,8,8]
  [8,8,2,8,8]
  [8,8,3,8,8]
  [8,8,8,8,8]]
  col 1 - [8,8,8,8]
  col 2 - [1,2,3,8]
  */
Row