Col

Renvoie un vecteur colonne. Ecrit un vecteur dans la colonne spécifiée.

vector matrix::Col(

const ulong ncol

);



void matrix::Col(

const vector v,

const ulong ncol

);

Paramètres

ncol

[in] Numéro de la colonne.

Valeur de Retour

Vecteur.

Note

Une colonne peut être définie pour les matrices non allouées (qui n'ont pas de dimensions). Dans ce cas, une matrice zéro sera créée avec la taille du vecteur taille x numéro de colonne + 1, après quoi les valeurs des éléments du vecteur seront renseignées dans la colonne correspondante. Si la colonne est définie sur une matrice déjà existante, les dimensions de la matrice ne changent pas et les valeurs des éléments de la matrice en dehors du vecteur de colonne ne changent pas.

Exemple