Renvoie un vecteur colonne. Ecrit un vecteur dans la colonne spécifiée.
|
vector matrix::Col(
Paramètres
ncol
[in] Numéro de la colonne.
Valeur de Retour
Vecteur.
Note
Une colonne peut être définie pour les matrices non allouées (qui n'ont pas de dimensions). Dans ce cas, une matrice zéro sera créée avec la taille du vecteur taille x numéro de colonne + 1, après quoi les valeurs des éléments du vecteur seront renseignées dans la colonne correspondante. Si la colonne est définie sur une matrice déjà existante, les dimensions de la matrice ne changent pas et les valeurs des éléments de la matrice en dehors du vecteur de colonne ne changent pas.
Exemple
|
vector v1={1,2,3};