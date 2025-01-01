Row

Renvoie un vecteur ligne. Écrit un vecteur dans la ligne spécifiée

vector matrix::Row(

const ulong nrow

);



void matrix::Row(

const vector v,

const ulong nrow

);



Paramètres

nrow

[in] Numéro de ligne.

Valeur de Retour

Vecteur.

Note

Une ligne peut être définie pour les matrices non allouées (qui n'ont pas de dimensions). Dans ce cas, une matrice nulle sera créée avec la taille du vecteur taille x numéro de ligne + 1, après quoi les valeurs des éléments du vecteur seront renseignées dans la ligne correspondante. Si la ligne est définie sur une matrice déjà existante, les dimensions de la matrice ne changent pas et les valeurs des éléments de la matrice en dehors du vecteur ligne ne changent pas.

Exemple