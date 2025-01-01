Percentile

Renvoie le centile spécifié des valeurs des éléments de matrice/vecteur ou des éléments le long de l'axe spécifié.

double vector::Percentile(

const int percent

);



double matrix::Percentile(

const int percent

);



vector matrix::Percentile(

const int percent,

const int axis

);

Paramètres

percent

[in] Centiles à calculer, qui doivent être compris entre 0 et 100 inclus.

axis

[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.

Valeur de Retour

Centile : scalaire ou vecteur.

Note

Les valeurs valides du paramètre 'percent' sont comprises dans la plage [0, 100]. Un algorithme linéaire est utilisé pour calculer les centiles. Le calcul correct des percentiles nécessite que la séquence soit triée.

Exemple