Percentile
Renvoie le centile spécifié des valeurs des éléments de matrice/vecteur ou des éléments le long de l'axe spécifié.
double vector::Percentile(
Paramètres
percent
[in] Centiles à calculer, qui doivent être compris entre 0 et 100 inclus.
axis
[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.
Valeur de Retour
Centile : scalaire ou vecteur.
Note
Les valeurs valides du paramètre 'percent' sont comprises dans la plage [0, 100]. Un algorithme linéaire est utilisé pour calculer les centiles. Le calcul correct des percentiles nécessite que la séquence soit triée.
Exemple
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};