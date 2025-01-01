CopyTicksRange

Récupère les ticks d'une structure MqlTick et les copie dans une matrice ou dans un vecteur dans la plage de dates spécifiée. Les éléments sont comptés du passé au présent, ce qui signifie que le tick d'index 0 est le plus ancien. Pour analyser un tick, vérifiez le champ flags qui montre exactement ce qui a changé dans le tick.

bool matrix::CopyTicksRange(

string symbol,

ulong flags,

ulong from_msc,

ulong to_msc

);

Méthode retournant un vecteur

bool vector::CopyTicksRange(

string symbol,

ulong flags,

ulong from_msc,

ulong to_msc

);

Paramètres

symbol

[in] Symbole.

flags

[in] Une combinaison de drapeaux de l'énumération ENUM_COPY_TICKS indiquant le contenu des données demandées. Lors de la copie vers un vecteur, vous ne pouvez spécifier qu'une seule valeur de l'énumération ENUM_COPY_TICKS, sinon une erreur sera retournée.

from_msc

[in] Heure à partir de laquelle les ticks sont demandés. L'heure est spécifiée en millisecondes depuis le 01/01/1970. Si le paramètre 'from_msc' n'est pas spécifié, les ticks depuis le début de l'historique sont renvoyés. Les ticks avec une heure >= from_msc seront retournés.

to_msc

[in] Heure jusqu'à laquelle les ticks sont demandés. L'heure est spécifiée en millisecondes depuis le 01/01/1970. Les ticks avec une heure <= to_msc sont retournés. Si le paramètre to_msc n'est pas spécifié, tous les ticks jusqu'à la fin de l'historique sont renvoyés.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, ou false si une erreur s'est produite. GetLastError() peut retourner les erreurs suivantes :

ERR_HISTORY_TIMEOUT – le délai d'attente pour la synchronisation des ticks a expiré, la fonction a renvoyé tout ce qu'elle avait.

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER – le tampon statique est trop petit. Seule la quantité que le tableau peut stocker a été renvoyée.

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – mémoire insuffisante pour recevoir les données historiques de la plage spécifiée dans un tableau de ticks dynamique. Il n'avait pas asez de mémoire pouvant être allouée pour le tableau de ticks.

Analysez les indicateurs des ticks pour savoir quelles données ont changé :

TICK_FLAG_BID – le prix de l'Offre (Bid) du tick a changé

TICK_FLAG_ASK – le prix de la Demande (Ask) du tick a changé

TICK_FLAG_LAST – le prix de la dernière transaction du tick a changé

TICK_FLAG_VOLUME – le volume du tick a changé

TICK_FLAG_BUY – le tick est le résultat d'une opération d'achat

TICK_FLAG_SELL – le tick est le résultat d'une opération de vente

Note

La méthode CopyTicksRange() est utilisée pour demander les ticks d'un intervalle de temps spécifique. Par exemple, les ticks d'un jours spécifique de l'historique. CopyTicks() permet de spécifier uniquement la date de début, par exemple, pour recevoir tous les ticks depuis le début du mois jusqu'à maintenant.

