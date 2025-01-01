Eye

Fonction statique. Construit une matrice ayant une taille spécifiée avec des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. Retourne une matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs.

static matrix matrix::Eye(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Paramètres

rows

[in] Nombre de lignes dans le résultat.

cols

[in] Nombre de colonnes dans le résultat.

ndiag=0

[dans] Indice de la diagonale : 0 (valeur par défaut) fait référence à la diagonale principale, une valeur positive fait référence à une diagonale supérieure et une valeur négative à une diagonale inférieure.

Valeur de Retour

Une matrice où tous les éléments sont égaux à 0, à l'exception de la k-ième diagonale, dont les valeurs sont égales à 1.

Exemple en MQL5 :

matrix eye=matrix::Eye(3, 3);

Print("eye =

", eye);



eye=matrix::Eye(4, 4,1);

Print("eye =

", eye);

/*

eye =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

eye =

[[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]

[0,0,0,0]]

*/

Exemple en Python :