DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursInitialisationEye 

Eye

Fonction statique. Construit une matrice ayant une taille spécifiée avec des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. Retourne une matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs.

static matrix matrix::Eye(
  const ulong  rows,        // nombre de lignes
  const ulong  cols,        // nombre de colonnes 
  const int    ndiag=0      // indice de la diagonale
   );

Paramètres

rows

[in]  Nombre de lignes dans le résultat.

cols

[in]  Nombre de colonnes dans le résultat.

ndiag=0

[dans]  Indice de la diagonale : 0 (valeur par défaut) fait référence à la diagonale principale, une valeur positive fait référence à une diagonale supérieure et une valeur négative à une diagonale inférieure.

Valeur de Retour

Une matrice où tous les éléments sont égaux à 0, à l'exception de la k-ième diagonale, dont les valeurs sont égales à 1.

Exemple en MQL5 :

  matrix eye=matrix::Eye(33);
  Print("eye = \n"eye);
  
  eye=matrix::Eye(44,1);
  Print("eye = \n"eye);  
  /*
   eye = 
   [[1,0,0]
    [0,1,0]
    [0,0,1]]
   eye = 
   [[0,1,0,0]
    [0,0,1,0]
    [0,0,0,1]
    [0,0,0,0]]   
  */

Exemple en Python :

np.eye(3, dtype=int)
array([[1, 0, 0],
       [0, 1, 0],
       [0, 0, 1]])
 
np.eye(4, k=1)
array([[0., 1., 0., 0.],
       [0., 0., 1., 0.],
       [0., 0., 0., 1.],
       [0., 0., 0., 0.]])