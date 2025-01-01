Eye
Fonction statique. Construit une matrice ayant une taille spécifiée avec des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. Retourne une matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs.
|
static matrix matrix::Eye(
Paramètres
rows
[in] Nombre de lignes dans le résultat.
cols
[in] Nombre de colonnes dans le résultat.
ndiag=0
[dans] Indice de la diagonale : 0 (valeur par défaut) fait référence à la diagonale principale, une valeur positive fait référence à une diagonale supérieure et une valeur négative à une diagonale inférieure.
Valeur de Retour
Une matrice où tous les éléments sont égaux à 0, à l'exception de la k-ième diagonale, dont les valeurs sont égales à 1.
Exemple en MQL5 :
|
matrix eye=matrix::Eye(3, 3);
Exemple en Python :
|
np.eye(3, dtype=int)