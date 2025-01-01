Tri

Il s'agit d'une fonction statique. Construit une matrice avec des 1 sur la diagonale donnée et en dessous, et des 0 ailleurs.

static matrix matrix::Tri(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Paramètres

rows

[in] Nombre de lignes dans la matrice.

cols

[in] Nombre de colonnes dans la matrice.

ndiag=0

[in] La sous-diagonale à laquelle et en dessous de laquelle la matrice est remplie. k = 0 est la diagonale principale, k < 0 signifie une diagonale en-dessous et k > 0 une diagonale au-dessus. La valeur par défaut est 0.

Valeur de Retour

Matrice avec son triangle inférieur rempli de 1 et 0 ailleurs.

Exemple en MQL5 :

matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);

Print("Tri(3,4,1)

",matrix_a);

matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);

Print("Tri(4,3,-1)

",matrix_a);



/*

Tri(3,4,1)

[[1,1,0,0]

[1,1,1,0]

[1,1,1,1]]

Tri(4,3,-1)

[[0,0,0]

[1,0,0]

[1,1,0]

[1,1,1]]

*/

Exemple