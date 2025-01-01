DocumentationSections
Il s'agit d'une fonction statique. Construit une matrice avec des 1 sur la diagonale donnée et en dessous, et des 0 ailleurs.

static matrix matrix::Tri(
  const ulong rows,        // nombre de lignes
  const ulong cols,        // nombre de colonnes
  const int   ndiag=0      // nombre de diagonales
   );

Paramètres

rows

[in]  Nombre de lignes dans la matrice.

cols

[in]  Nombre de colonnes dans la matrice.

ndiag=0

[in]  La sous-diagonale à laquelle et en dessous de laquelle la matrice est remplie. k = 0 est la diagonale principale, k < 0 signifie une diagonale en-dessous et k > 0 une diagonale au-dessus. La valeur par défaut est 0.

Valeur de Retour

Matrice avec son triangle inférieur rempli de 1 et 0 ailleurs.

Exemple en MQL5 :

   matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
   Print("Tri(3,4,1)\n",matrix_a);
   matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);
   Print("Tri(4,3,-1)\n",matrix_a);
 
/*
   Tri(3,4,1)
   [[1,1,0,0]
    [1,1,1,0]
    [1,1,1,1]]
   Tri(4,3,-1)
   [[0,0,0]
    [1,0,0]
    [1,1,0]
    [1,1,1]]
*/

Exemple

