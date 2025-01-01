Tri
Il s'agit d'une fonction statique. Construit une matrice avec des 1 sur la diagonale donnée et en dessous, et des 0 ailleurs.
static matrix matrix::Tri(
Paramètres
rows
[in] Nombre de lignes dans la matrice.
cols
[in] Nombre de colonnes dans la matrice.
ndiag=0
[in] La sous-diagonale à laquelle et en dessous de laquelle la matrice est remplie. k = 0 est la diagonale principale, k < 0 signifie une diagonale en-dessous et k > 0 une diagonale au-dessus. La valeur par défaut est 0.
Valeur de Retour
Matrice avec son triangle inférieur rempli de 1 et 0 ailleurs.
Exemple en MQL5 :
matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
Exemple
np.tri(3, 5, 2, dtype=int)