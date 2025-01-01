Initialisation

Il existe plusieurs façons de déclarer et d'initialiser des matrices et des vecteurs.

Fonction Action Assign Copie une matrice, un vecteur ou un tableau avec une distribution automatique CopyIndicatorBuffer Retourne la quantité spécifiée de données du buffer spécifié de l'indicateur vers un vecteur CopyRates Récupère la série historique de la structure MqlRates pour le symbole et la période spécifiés, avec le nombre spécifié d'éléments dans une matrice ou un vecteur CopyTicks Récupère les ticks d'une structure MqlTick dans une matrice ou un vecteur CopyTicksRange Récupère les ticks d'une structure MqlTick dans une matrice ou un vecteur dans la plage de dates spécifiée Eye Renvoie une matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs Identity Crée une matrice d'identité de la taille spécifiée Ones Crée et renvoit une nouvelle matrice remplie de 1 Zeros Crée et renvoit une nouvelle matrice remplie de 0 Full Crée et retourne une nouvelle matrice remplie avec la valeur donnée Tri Construire une matrice avec des 1 sur la diagonale donnée et en dessous, et des 0 ailleurs Init Initialise une matrice ou un vecteur Fill Remplit une matrice ou un vecteur existant avec la valeur spécifiée Random Fonction statique. Crée et retourne une nouvelle matrice ou vecteur rempli de valeurs aléatoires. Des valeurs aléatoires sont générées de façon uniforme dans l'intervalle spécifié.

Déclaration sans préciser de taille (pas d'allocation mémoire pour les données) :

matrix matrix_a; // matrice de types double

matrix<double> matrix_a1; // une autre façon de déclarer une matrice de types double; peut être utilisée dans les templates

matrixf matrix_a2; // matrice de types float

matrix<float> matrix_a3; // matrice de types float

vector vector_a; // matrice de types double

vector<double> vector_a1;

vectorf vector_a2; // matrice de types float

vector<float> vector_a3;

Déclaration avec une taille spécifiée (avec allocation de mémoire pour les données, mais sans aucune initialisation) :

matrix matrix_a(128,128); // les paramètres peuvent être soit constants

matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // soit variables

matrixf matrix_a2(1,128); // comme un vecteur horizontal

matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // comme un vecteur vertical

vector vector_a(256);

vector<double> vector_a1(InpSize);

vectorf vector_a2(SomeFunc()); // la fonction SomeFunc retourne une valeur de type ulong, utilisée pour définir la taille du vecteur

vector<float> vector_a3(InpSize+16); // l'expression peut être utilisée comme paramètre

Déclaration avec initialisation (les tailles de matrice et de vecteur sont déterminées par la séquence d'initialisation) :

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // les matrices doivent être du même type

matrixf matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};

matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}};

vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};

vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3};

vectorf vector_a2={0,1,2,3};

vector<float> vector_a3=vector_a2; // les vecteurs doivent être du même type

Déclaration avec initialisation :

template<typename T>

void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<mat.Rows(); i++)

{

for(ulong j=0; j<mat.Cols(); j++,value+=step)

mat[i][j]=value;

}

}

template<typename T>

void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<vec.Size(); i++,value+=step)

vec[i]=value;

}

...



matrix matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // une matrice non initialisée de taille size_m x size_k est d'abord créée, puis la fonction MatrixArange avec les paramètres spécifiés à l'initialisation est appelée

matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange); // après avoir créé la matrice, la fonction MatrixArange avec les paramètres par défaut est appelée

vector vector_a(size,VectorArange,-10.0); // après avoir le vecteurl la fonction VectorArange avec un paramètre est appelée, le deuxième paramètre prend la valeur par défaut

vectorf vector_a1(128,VectorArange);

Veuillez noter que les dimensions de la matrice ou du vecteur peuvent être changés, car la mémoire allouée pour les données est toujours dynamique.

Méthodes statiques

Méthodes statiques pour créer des matrices et des vecteurs de la taille spécifiée, initialisés d'une certaine façon :

matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);

matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);

matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);

matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5);

matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);

vector vector_a =vector::Ones(256);

vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16);

vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

Méthodes pour initialiser des matrices et des vecteurs déjà créés :