Initialisation

Il existe plusieurs façons de déclarer et d'initialiser des matrices et des vecteurs.

Fonction

Action

Assign

Copie une matrice, un vecteur ou un tableau avec une distribution automatique

CopyIndicatorBuffer

Retourne la quantité spécifiée de données du buffer spécifié de l'indicateur vers un vecteur

CopyRates

Récupère la série historique de la structure MqlRates pour le symbole et la période spécifiés, avec le nombre spécifié d'éléments dans une matrice ou un vecteur

CopyTicks

Récupère les ticks d'une structure MqlTick dans une matrice ou un vecteur

CopyTicksRange

Récupère les ticks d'une structure MqlTick dans une matrice ou un vecteur dans la plage de dates spécifiée

Eye

Renvoie une matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs

Identity

Crée une matrice d'identité de la taille spécifiée

Ones

Crée et renvoit une nouvelle matrice remplie de 1

Zeros

Crée et renvoit une nouvelle matrice remplie de 0

Full

Crée et retourne une nouvelle matrice remplie avec la valeur donnée

Tri

Construire une matrice avec des 1 sur la diagonale donnée et en dessous, et des 0 ailleurs

Init

Initialise une matrice ou un vecteur

Fill

Remplit une matrice ou un vecteur existant avec la valeur spécifiée

Random

Fonction statique. Crée et retourne une nouvelle matrice ou vecteur rempli de valeurs aléatoires. Des valeurs aléatoires sont générées de façon uniforme dans l'intervalle spécifié.

Déclaration sans préciser de taille (pas d'allocation mémoire pour les données) :

  matrix         matrix_a;   // matrice de types double
  matrix<doublematrix_a1;  // une autre façon de déclarer une matrice de types double; peut être utilisée dans les templates
  matrixf        matrix_a2;  // matrice de types float
  matrix<float>  matrix_a3;  // matrice de types float
  vector         vector_a;   // matrice de types double
  vector<doublevector_a1;
  vectorf        vector_a2;  // matrice de types float
  vector<float>  vector_a3;

 

Déclaration avec une taille spécifiée (avec allocation de mémoire pour les données, mais sans aucune initialisation) :

  matrix         matrix_a(128,128);           // les paramètres peuvent être soit constants
  matrix<doublematrix_a1(InpRows,InpCols);  // soit variables
  matrixf        matrix_a2(1,128);            // comme un vecteur horizontal
  matrix<float>  matrix_a3(InpRows,1);        // comme un vecteur vertical
  vector         vector_a(256);
  vector<doublevector_a1(InpSize);
  vectorf        vector_a2(SomeFunc());       // la fonction SomeFunc retourne une valeur de type ulong, utilisée pour définir la taille du vecteur
  vector<float>  vector_a3(InpSize+16);       // l'expression peut être utilisée comme paramètre

 

Déclaration avec initialisation (les tailles de matrice et de vecteur sont déterminées par la séquence d'initialisation) :

  matrix         matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
  matrix<doublematrix_a1=matrix_a;                      // les matrices doivent être du même type
  matrixf        matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};
  matrix<float>  matrix_a3={{1,2},{3,4}};
  vector         vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};
  vector<doublevector_a1={1,5,2.4,3.3};
  vectorf        vector_a2={0,1,2,3};
  vector<float>  vector_a3=vector_a2;                     // les vecteurs doivent être du même type

 

Déclaration avec initialisation :

template<typename T>
void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)
  {
   for(ulong i=0i<mat.Rows(); i++)
     {
      for(ulong j=0j<mat.Cols(); j++,value+=step)
         mat[i][j]=value;
     }
  }
template<typename T>
void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)
  {
   for(ulong i=0i<vec.Size(); i++,value+=step)
      vec[i]=value;
  }
...
 
  matrix  matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // une matrice non initialisée de taille size_m x size_k est d'abord créée, puis la fonction MatrixArange avec les paramètres spécifiés à l'initialisation est appelée
  matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange);                  // après avoir créé la matrice, la fonction MatrixArange avec les paramètres par défaut est appelée
  vector  vector_a(size,VectorArange,-10.0);              // après avoir le vecteurl la fonction VectorArange avec un paramètre est appelée, le deuxième paramètre prend la valeur par défaut
  vectorf vector_a1(128,VectorArange);

 

Veuillez noter que les dimensions de la matrice ou du vecteur peuvent être changés, car la mémoire allouée pour les données est toujours dynamique.

Méthodes statiques

Méthodes statiques pour créer des matrices et des vecteurs de la taille spécifiée, initialisés d'une certaine façon :

  matrix         matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
  matrix<doublematrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);
  matrixf        matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);
  matrixf<floatmatrix_a3=matrixf::Ones(5,5);
  matrix         matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);
  vector         vector_a =vector::Ones(256);
  vectorf        vector_a1=vector<float>::Zeros(16);
  vector<float>  vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

 

Méthodes pour initialiser des matrices et des vecteurs déjà créés :

  matrix  matrix_a;
  matrix_a.Init(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1);
  matrixf matrix_a1(3,4);
  matrix_a1.Init(10,20,MatrixArange);
  vector  vector_a;
  vector_a.Init(128,VectorArange);
  vectorf vector_a1(10);
  vector_a1.Init(vector_size,VectorArange,start_value,step);
 
  matrix_a.Fill(double_value);
  vector_a1.Fill(FLT_MIN);
  matrix_a1.Identity();

 

 

 