Initialisation
Il existe plusieurs façons de déclarer et d'initialiser des matrices et des vecteurs.
Fonction
Action
Copie une matrice, un vecteur ou un tableau avec une distribution automatique
Retourne la quantité spécifiée de données du buffer spécifié de l'indicateur vers un vecteur
Récupère la série historique de la structure MqlRates pour le symbole et la période spécifiés, avec le nombre spécifié d'éléments dans une matrice ou un vecteur
Récupère les ticks d'une structure MqlTick dans une matrice ou un vecteur
Récupère les ticks d'une structure MqlTick dans une matrice ou un vecteur dans la plage de dates spécifiée
Renvoie une matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs
Crée une matrice d'identité de la taille spécifiée
Crée et renvoit une nouvelle matrice remplie de 1
Crée et renvoit une nouvelle matrice remplie de 0
Crée et retourne une nouvelle matrice remplie avec la valeur donnée
Construire une matrice avec des 1 sur la diagonale donnée et en dessous, et des 0 ailleurs
Initialise une matrice ou un vecteur
Remplit une matrice ou un vecteur existant avec la valeur spécifiée
Fonction statique. Crée et retourne une nouvelle matrice ou vecteur rempli de valeurs aléatoires. Des valeurs aléatoires sont générées de façon uniforme dans l'intervalle spécifié.
Déclaration sans préciser de taille (pas d'allocation mémoire pour les données) :
matrix matrix_a; // matrice de types double
Déclaration avec une taille spécifiée (avec allocation de mémoire pour les données, mais sans aucune initialisation) :
matrix matrix_a(128,128); // les paramètres peuvent être soit constants
Déclaration avec initialisation (les tailles de matrice et de vecteur sont déterminées par la séquence d'initialisation) :
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Déclaration avec initialisation :
template<typename T>
Veuillez noter que les dimensions de la matrice ou du vecteur peuvent être changés, car la mémoire allouée pour les données est toujours dynamique.
Méthodes statiques
Méthodes statiques pour créer des matrices et des vecteurs de la taille spécifiée, initialisés d'une certaine façon :
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
Méthodes pour initialiser des matrices et des vecteurs déjà créés :
matrix matrix_a;