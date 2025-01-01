CorrCoef
Calculer le coefficient de corrélation de Pearson (coefficient de corrélation linéaire).
|
matrix matrix::CorrCoef(
Valeur de Retour
Coefficients de corrélation produit-moment de Pearson.
Note
Le coefficient de corrélation est dans la plage [-1, 1].
En raison de l'arrondi en virgule flottante, le tableau résultant peut ne pas être hermitien, les éléments diagonaux peuvent ne pas être 1 et les éléments peuvent ne pas satisfaire l'inégalité abs(a) <= 1. Les parties réelles et imaginaires sont coupées à l'intervalle [-1, 1] dans une tentative d'améliorer cette situation mais n'est pas d'une grande aide dans le cas complexe.
Un algorithme simple pour calculer le coefficient de corrélation de deux vecteurs en utilisant MQL5 :
|
double VectorCorrelation(const vector& vector_x,const vector& vector_y)
Exemple en MQL5 :
|
vectorf vector_a={1,2,3,4,5};
Exemple en Python :
|
import numpy as np