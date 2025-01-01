DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursProductsCorrelate 

Correlate

Calcule la corrélation croisée de deux vecteurs.

vector vector::Correlate(
  const vector&          v,        // vecteur
  ENUM_VECTOR_CONVOLVE   mode      // mode
   );

Paramètres

v

[in]  Deuxième vecteur.

mode

[in]  Le paramètre 'mode' détermine le mode de calcul de la convolution linéaire. Valeur de l'énumération ENUM_VECTOR_CONVOLVE.

Valeur de Retour

Intercorrélation de deux vecteurs.

Note

Le paramètre 'mode' détermine le mode de calcul de la convolution linéaire.

Un algorithme simple pour calculer le coefficient de corrélation de deux vecteurs en utilisant MQL5 :

vector VectorCrossCorrelationFull(const vectora,const vectorb)
  {
   int    m=(int)a.Size();
   int    n=(int)b.Size();
   int    size=m+n-1;
   vector c=vector::Zeros(size);
 
   for(int i=0i<ni++)
      for(int i_=ii_<i+mi_++)
         c[i_]+=b[n-i-1]*a[i_-i];
 
   return(c);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
vector VectorCrossCorrelationSame(const vectora,const vectorb)
  {
   int    m=(int)a.Size();
   int    n=(int)b.Size();
   int    size=MathMax(m,n);
   vector c=vector::Zeros(size);
 
   for(int i=0i<ni++)
     {
      for(int i_=ii_<i+mi_++)
        {
         int k=i_-size/2+1;
         if(k>=0 && k<size)
            c[k]+=b[n-i-1]*a[i_-i];
        }
     }
 
   return(c);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
vector VectorCrossCorrelationValid(const vectora,const vectorb)
  {
   int    m=(int)a.Size();
   int    n=(int)b.Size();
   int    size=MathMax(m,n)-MathMin(m,n)+1;
   vector c=vector::Zeros(size);
 
   for(int i=0i<ni++)
     {
      for(int i_=ii_<i+mi_++)
        {
         int k=i_-n+1;
         if(k>=0 && k<size)
            c[k]+=b[n-i-1]*a[i_-i];
        }
     }
 
   return(c);
  }

 

Exemple en MQL5 :

   vector a={1,2,3,4,5};
   vector b={0,1,0.5};
 
   Print("full\n",a.Correlate(b,VECTOR_CONVOLVE_FULL));
   Print("same\n",a.Correlate(b,VECTOR_CONVOLVE_SAME));
   Print("valid\n",a.Correlate(b,VECTOR_CONVOLVE_VALID));
   Print("full\n",b.Correlate(a,VECTOR_CONVOLVE_FULL));
 
  /*
   full
   [0.5,2,3.5,5,6.5,5,0]
   same
   [2,3.5,5,6.5,5]
   valid
   [3.5,5,6.5]
   full
   [0,5,6.5,5,3.5,2,0.5]
  */

 

Exemple en Python :

import numpy as np
a=[1,2,3,4,5]
b=[0,1,0.5]
 
print("full\n",np.correlate(a,b,'full'))
print("same\n",np.correlate(a,b,'same'));
print("valid\n",np.correlate(a,b,'valid'));
print("full\n",np.correlate(b,a,'full'))
 
full
 [0.5 2.  3.5 5.  6.5 5.  0. ]
same
 [2.  3.5 5.  6.5 5. ]
valid
 [3.5 5.  6.5]
full
 [0.  5.  6.5 5.  3.5 2.  0.5]

 

Cov