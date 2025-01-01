Correlate
Calcule la corrélation croisée de deux vecteurs.
vector vector::Correlate(
Paramètres
v
[in] Deuxième vecteur.
mode
[in] Le paramètre 'mode' détermine le mode de calcul de la convolution linéaire. Valeur de l'énumération ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Valeur de Retour
Intercorrélation de deux vecteurs.
Note
Le paramètre 'mode' détermine le mode de calcul de la convolution linéaire.
Un algorithme simple pour calculer le coefficient de corrélation de deux vecteurs en utilisant MQL5 :
vector VectorCrossCorrelationFull(const vector& a,const vector& b)
Exemple en MQL5 :
vector a={1,2,3,4,5};
Exemple en Python :
import numpy as np