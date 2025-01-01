DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursManipulationsTriL 

TriL

Renvoie une copie d'une matrice avec des éléments au-dessus de la k-ième diagonale mis à 0. Matrice triangulaire inférieure.

matrix matrix::Tril(
  const int     ndiag=0      // indice de la diagonale
   );

Paramètres

ndiag=0

[in]  Diagonale au-dessus de laquelle les éléments doivent être mis à 0. ndiag = 0 (valeur par défaut) est la diagonale principale, ndiag < 0 est en dessous et ndiag > 0 est au-dessus.

Valeur de Retour

Matrice avec son triangle inférieur rempli de 1 et 0 ailleurs.

Exemple en MQL5 :

   matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   matrix b=a.TriL(-1);
   Print("matrix b \n",b);
 
  /*
  matrix_c
  [[0,0,0]
  [4,0,0]
  [7,8,0]
  [10,11,12]]
  */

Exemple en Python :

import numpy as np
 
a=np.tril([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
 
[[ 0  0  0]
 [ 4  0  0]
 [ 7  8  0]
 [10 11 12]]