TriL

Renvoie une copie d'une matrice avec des éléments au-dessus de la k-ième diagonale mis à 0. Matrice triangulaire inférieure.

matrix matrix::Tril(

const int ndiag=0

);

Paramètres

ndiag=0

[in] Diagonale au-dessus de laquelle les éléments doivent être mis à 0. ndiag = 0 (valeur par défaut) est la diagonale principale, ndiag < 0 est en dessous et ndiag > 0 est au-dessus.

Valeur de Retour

Matrice avec son triangle inférieur rempli de 1 et 0 ailleurs.

Exemple en MQL5 :

matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};

matrix b=a.TriL(-1);

Print("matrix b

",b);



/*

matrix_c

[[0,0,0]

[4,0,0]

[7,8,0]

[10,11,12]]

*/

Exemple en Python :