- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Sort
Tri d'une matrice ou d'un vecteur en place.
|
void vector::Sort(
Paramètres
axis
[dans] L'axe selon lequel trier : 0 horizontal, 1 vertical.
func_name
[in] Comparateur. Vous pouvez spécifier l'une des valeurs de l'énumération ENUM_SORT_MODE ou votre propre fonction de comparaison. Si aucune fonction n'est spécifiée, le tri croissant est utilisé.
Une fonction de comparaison personnalisée peut être de deux types :
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
Ici, T est le type de matrice ou de vecteur, et TContex est le type de la variable 'context' qui est passée comme paramètre supplémentaire à la méthode Sort.
context
[in] Paramètre facultatif supplémentaire pouvant être passé à une fonction de tri personnalisée.
Valeur de Retour
Aucune. Le tri est effectué en place, c'est-à-dire qu'il est appliqué aux données de la matrice/vecteur pour laquelle la méthode Sort est appelée.
Exemple
|
//+------------------------------------------------------------------+