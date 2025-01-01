Cond
Calcule le conditionnement d'une matrice.
double matrix::Cond(
Paramètres
la norme
[in] Ordre de la norme depuis l'énumération ENUM_MATRIX_NORM
Valeur de Retour
Le conditionnement de la matrice. Peut être infini.
Note
Le conditionnement de x est défini comme la norme de x multipliée par la norme de l'inverse de x [1]. La norme peut être la norme L2 habituelle (racine de la somme des carrés) ou l'une des nombreuses autres normes matricielles.
Le conditionnement est la valeur K égale au produit des normes de la matrice A et de son inverse. Les matrices avec un conditionnement élevé sont dites mal conditionnées. Celles qui ont un conditionnement faible sont appelés bien conditionnées. La matrice inverse est obtenue par pseudo-inversion, afin de ne pas être limité par la condition des carrés et de non-singularité de la matrice.
Une exception est le conditionnement du spectre.
Un algorithme simple pour calculer le conditionnement du spectre en MQL5 :
double MatrixCondSpectral(matrix& a)
Exemple en MQL5 :
matrix a= {{1, 0, -1}, {0, 1, 0}, { 1, 0, 1}};
Exemple en Python :
import numpy as np