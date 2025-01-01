Cond

Calcule le conditionnement d'une matrice.

double matrix::Cond(

const ENUM_MATRIX_NORM norm

);

Paramètres

la norme

[in] Ordre de la norme depuis l'énumération ENUM_MATRIX_NORM

Valeur de Retour

Le conditionnement de la matrice. Peut être infini.

Note

Le conditionnement de x est défini comme la norme de x multipliée par la norme de l'inverse de x [1]. La norme peut être la norme L2 habituelle (racine de la somme des carrés) ou l'une des nombreuses autres normes matricielles.

Le conditionnement est la valeur K égale au produit des normes de la matrice A et de son inverse. Les matrices avec un conditionnement élevé sont dites mal conditionnées. Celles qui ont un conditionnement faible sont appelés bien conditionnées. La matrice inverse est obtenue par pseudo-inversion, afin de ne pas être limité par la condition des carrés et de non-singularité de la matrice.

Une exception est le conditionnement du spectre.

Un algorithme simple pour calculer le conditionnement du spectre en MQL5 :

double MatrixCondSpectral(matrix& a)

{

double norm=0.0;

vector v=a.Spectrum();



if(v.Size()>0)

{

double max_norm=v[0];

double min_norm=v[0];

for(ulong i=1; i<v.Size(); i++)

{

double real=MathAbs(v[i]);

if(max_norm<real)

max_norm=real;

if(min_norm>real)

min_norm=real;

}

max_norm=MathSqrt(max_norm);

min_norm=MathSqrt(min_norm);

if(min_norm>0.0)

norm=max_norm/min_norm;

}



return(norm);

}

Exemple en MQL5 :

matrix a= {{1, 0, -1}, {0, 1, 0}, { 1, 0, 1}};

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_P2));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=", a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_INF)=", a.Cond(MATRIX_NORM_INF));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P1)=)", a.Cond(MATRIX_NORM_P1));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_P2));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2));



/*

matrix a

[[1,0,-1]

[0,1,0]

[1,0,1]]

a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=1.414213562373095

a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=3.162277660168379

a.Cond(MATRIX_NORM_INF)=2.0

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF)=0.9999999999999997

a.Cond(MATRIX_NORM_P1)=)2.0

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=0.9999999999999998

a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=1.414213562373095

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=0.7071067811865472

*/

Exemple en Python :